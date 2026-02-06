カーリング女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレの藤沢五月（34）が6日、NHK総合などで中継されたミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」の1次リーグ初戦フランス戦に東京のスタジオからゲスト出演した。

ラベンダーカラーのブラウスに白のパンツで登場。ピリオド間には、アイスホッケーのスティックを持ち「軽〜い」と驚きの表情。注目した部分についてGKを挙げ、「私は（カーリングの）スキップで、ここぞという時の集中力が求められるのがポジション柄、似ているのかなと勝手に見ていました」と語った。

また、大会期間中の勝負飯を聞かれると、「選手村には（世界各国の）料理があるんですけど、試合前はお米を食べてました。日本米を」と笑顔で回答。「やっぱり（日本米は）味が違うんですよね」と日本の米の重要性を語り、「試合は緊張するので、試合以外の楽しみが食事しかない」と熱弁した。

ネット上では、藤沢の登場に大きな反響があった。「一瞬誰だか分からなかった」「髪をアップにした藤澤五月さんが神がかって可愛い」「やっぱり可愛い」「試合のときと雰囲気が全然違ってビックリ」などの声が上がっていた。