2026年1月に6人組アイドルグループ「SixTONES」がCDデビュー6周年を迎え、田中樹も露出を増やしている。ただ、そんな田中の兄の言動がSNSをざわつかせているようで──。

発端となったのは、俳優で演出家の田中彪（ひょうが）が2月4日にXで投稿したポスト。田中家は5人兄弟で、三男が彪、四男が樹として知られているが、彪は次のような文章をつづった。

《ご飯屋さんの後ろの席でずっととある舞台の悪口を言ってる女性2人がいて自分には関係ないんだけどなんか気分悪くてご飯が美味しくなかった…》

飲食店で食事中、舞台の感想を話す女性客に出くわしたことを明かしたが、この投稿に関して、Xでは

《気分悪いのは女性の方だよ 盗み聞きしたことをいちいちSNSで言うな》

《勝手に聞き耳たてて、勝手に気分悪くしてそれを他責にするってめちゃくちゃ気持ち悪いな》

など、厳しい声があがっている。

「舞台俳優として活動する彪さんは、自ら脚本や演出を手がけることもあるため、女性たちが舞台の悪口を言うことに思うところがあったのかもしれません。

ただ、《自分には関係ないんだけど》とつづっており、彪さんが関わった作品ではないと思われます。偶然、遭遇した面識のない女性の会話を “盗み聞き” したうえに、その内容をSNSに投稿することに疑問を抱く人もいたというわけですね」（芸能記者）

“会話盗み聞き投稿” が思わぬ波紋を呼ぶことになった彪だが、Xでは

《田中樹の兄って足着いてるほんとにやめて》

といった、弟である樹に同情する声も見受けられる。彪と樹は、過去に共演したこともあった。

「2025年8月、樹さんが舞台『ぼくらの七日間戦争2025』で初めて単独主演を務めましたが、この作品に彪さんも出演したのです。もともと、樹さんはバラエティ番組やラジオなどで兄弟とのエピソードを話すことも多かったですが、お兄さんと共演する機会はほとんどなかったため、喜ぶファンも多かったのです。

彪さんもうれしかったのか、10月のXでは、樹さんの肩を抱いた “兄弟ツーショット” を投稿していました」（同）

田中家の次男には、元「KAT-TUN」の田中聖がいるが、聖はトラブルでたびたび世間を騒がせた。

「2017年、東京・渋谷区の路上で大麻を所持していたとして、大麻取締法違反の疑いで逮捕され、世間に衝撃を与えました。のちに不起訴になりましたが、2022年から2023年にかけて、覚せい剤取締法違反などで複数回逮捕された結果、2023年12月に懲役2年8月の実刑が確定したのです。

聖さんが逮捕されるたび、SNSでは “田中樹の兄” として、樹さんにも注目が集まってしまいました。今度は、彪さんがSNSで炎上したことで、なにかと樹さんが “田中家騒動” に巻き込まれているような印象を与え、同情する向きもあるようです」（同）

SixTONESは周年イヤーとあって、音楽番組やバラエティ番組などに多数出演し、めざましい活躍を見せている。樹が大切な時期にあることは、兄たちが最も理解しているはずだが……。