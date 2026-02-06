エバース・佐々木隆史、「アイドルファンに叩かれる」悩み告白「どこがカッコいいの？と」

2月5日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、普段言えないことを小声でトークする企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」が放送された。

「M-1ファイナリストは、自分は何もしていないのにSNSで叩かれる」という、人気者がゆえの悩みを明かし…。

【映像】“イケメンじゃない方”だった時代の兼近

見取り図・盛山晋太郎＆リリー、岡野陽一、さや香・新山、レインボー・ジャンボたかお、EXIT・兼近大樹、たくろう・赤木裕＆きむらバンド、エバース・佐々木隆史＆町田和樹が出演した同企画。

佐々木は「自分も言われる方なんで大きい声では言えないんですけど、芸人って“カッコいい”とか“カワイイ”って言われるハードルが低すぎて恥ずかしくないですか？」と正直な心境を明かす。

女性に褒められるのは「嬉しいのは嬉しい」としつつ、困っていることがあるとも続けた佐々木。「“アイドル”の誰々に似てるという意見がSNSで拡散されて、そのせいでそのアイドルのファンに“こいつのどこがカッコいいの？”」と勝手に叩かれたのだという。

さらには「これでカッコいいと言われる芸人の界隈って、どんだけレベル低いの？」とまで言われたそうだ。

佐々木は『M-1グランプリ』で優勝したたくろうの2人も世間から「カワイイ」と評判になっていることに触れ、「びっくりしません？たくろうさんが今キャーキャー言われている現状」と2人に問いかける。

赤木は大きくうなずくと、「昔の動画も引っ張られて、ボケでタバコの先同士をつけてタバコに火をつけているのを見て『たくろうがシガレットキスしてる〜！』と言われた」と苦笑していた。