スポーティな走行を楽しめる軽二輪スクーター

ヤマハのインドネシアにおけるグループ会社であるPT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturingは、2026年1月22日、アンダーボーンフレームを採用したスポーツスクーター「Aerox Alpha Turbo（エアロックス・アルファ・ターボ）」の特別仕様車として「Aerox Alpha Turbo 70th LIVERY」を発表しました。

Aerox Alphaシリーズのデザインは、ヤマハのスーパースポーツモデル「YZF-R1M」が持つ鋭くシャープなラインを取り入れ、よりスポーティな印象を与えるものへと仕上げられています。

シャープで威圧的な表情を持つフロントマスクには、明るく集中した光を照射するデュアルプロジェクターLEDヘッドライトが搭載されています。テールランプなども含めた灯火類にはフルLEDライティングシステムが採用され、スポーティなイメージを強調すると同時に、視認性と走行時の安全性を高めることに寄与します。

心臓部には、ターボのような加速感をもたらすヤマハ・エレクトリックCVT（YECVT）技術を備えた、排気量155ccの最新世代「Blue Core」 VVA（可変バルブ）エンジンを搭載しています。このYECVT技術は、加速・減速時のレスポンスを向上させるもので、「TURBOライディングモード」と「TURBO Y-Shift」という2つの機能を持ちます。

TURBOライディングモードでは、市街地走行用の「Tモード」と、加速性能が求められる郊外走行などに適した「Sモード」を選択できます。また、TURBO Y-Shiftは、ボタン操作によって「low」「medium」「High」の3段階で加速フィーリングを調整することが可能です。

優れた走行性能を支える足回りも強化されており、フロントサスペンションはインナーチューブ径が拡大され、リアにはサブタンク式のサスペンションを採用することで安定性を向上に貢献。ブレーキシステムは、フロント・リア共にディスクブレーキを装備したダブルディスクブレーキ仕様で、ABSやトラクションコントロールシステムとあわせて最適な制動制御を実現します。

そのほか、ハンドリング安定性を高めるパフォーマンスダンパーや、急ブレーキ時に方向指示器を高速点滅させる緊急停止信号機能、スポーティなイメージを演出するスペシャルカバーマフラーなども装備されています。

インストルメントパネルには、TFTインフォテインメントディスプレイを備えたフルLCDスピードメーターを採用。表示モードは「スタンダード」「ダイナミック」「スポーツ」の3種類から選択でき、よりレーシーで情報豊富な表示が可能です。また、周囲の照明条件に応じてディスプレイの明暗を自動で切り替える機能も備わっています。

さらに、ヤマハのモーターサイクル用スマートフォンアプリ「Y-connect」との連携により、メッセージや電話の着信通知を表示したり、Googleマップを利用したターンバイターン方式のナビゲーションシステムを使用したりすることができ、ライダーのコネクティビティをサポートします。

新たに登場したAerox Alpha Turbo 70th LIVERYは、ヤマハの70周年を記念したモデルであり、専用のエンブレム、カラー、デザインが施されています。この一台は同社の偉大な達成を表現すると同時に、歴史の一部となる差別化されたアイデンティティを示す一台といえるでしょう。

Aerox Alpha Turbo 70th LIVERYの価格は3955万ルピア（日本円で約37万円）となっています。