¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»ö¤À¤Ã¤Æ¤Ð¤è¡© ¤Ê¤ó¤«¡ÅÃÎ¤é¤ó´Ö¤ËÅ¹¤ÎÁ°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¼«ÈÎµ¡¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Å¡© ÆüÍËÆü¤Ë¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢1³¬¥Æ¥Ê¥ó¥È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£ ¤Ä¡¼¤«¡¢1³¬¤µ¤ó¤âÍ·³Ú¼Ë¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿¼«ÈÎµ¡ÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ ÅÅ¸»¤Ï¡Å¥¦¥Á¤Î·úÊª¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¡Å¡×
¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥²¡¼¥à¡¦¥È¥ì¥«¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÍ·³Ú¼Ë¡×Å¹Ä¹¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@tentyo_yusya¡Ë¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÄÂÂß¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞÁ°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬¡£¤·¤«¤âÅÅ¸»¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤é¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤³¤ì¤ÏÂç²È¤È¼«Æ°ÈÎÇäµ¡ÀßÃÖ¶È¼ÔÁÐÊý¤ÎÇ§¼±°ã¤¤¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ò·è¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¶Ã¤¯¤Ù¤»ö·ï¤À¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÄÍ·³Ú¼ËÅ¹Ä¹¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼ºÇ½é¼«ÈÎµ¡¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¤ò¡£
Å¹Ä¹¡§²ÐÍËÆü¤ÎÄ«¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸»ÀôÄ§¼ý¤Î½ñÎà¤Î¤ªÅ¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤íµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤âÂç²È¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¶È¼Ô¡¢¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃ¯¤«¤é¤â²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀµÄ¾¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ö²¿¤«¤·¤é¤ó¤±¤É¡¢¼«ÈÎµ¡¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡£ºÊ¤â¡Ö¾¡¼ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ïµ¿Ìä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆ²¡¹¤ÈÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÅ¸»¤¬¤É¤³¤«¤é¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢1F¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î°ì·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
Å¹Ä¹¡§¼«ÈÎµ¡¶È¼Ô¤âÂç²È¤Îµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç²È¤Ï¼«ÈÎµ¡¶È¼Ô¤Ë¡ÖÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¼«ÈÎµ¡¶È¼Ô¤ÏÂç²È¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦Ç§¼±°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢ÊóÏ¢Áê¤ÏÂç»ö¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î·úÊª¤Ë¶¦ÍÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«ÈÎµ¡¤ÎÇä¾å¤ò¼«ÈÎµ¡¶È¼Ô¤È¥Æ¥Ê¥ó¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÇÊ¬¤±¤ë¡£¤Ç¤âÅÅµ¤Âå¤ÏÆþµï¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÉéÃ´¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Ç§¼±¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È¤ÏÉÔ°Â¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬µ¤¤Å¤«¤º»ØÅ¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÆÃ¤ËÅÅ¸»¤òÌµÃÇ¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï1F¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤«¤é¤Ç¡¢ÊìÂÎ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤Î¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Âç²È¤È¶È¼Ô¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤¢¤Þ¤êÁÛÁü¤·¤¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡
¡¼¡¼Åê¹Æ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Ä¹¡§¤Ê¤¼ÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â3·ÏÅý¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¥Ò¥«¥ë·¯¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¢¾¡¼ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤Êª¤Ê¤Î¤«¡¢£Å¥ËÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¥É¥Ã¥¥ê¤Ï»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¿Í¤Î»ñ»º¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢°Æ³°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¡¡¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿Åö¿Í¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¾Ð¤Ã¤Æµö¤»¤ëÈÏ°Ï¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¤³¤Î·ÏÅý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¡ÖÈà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤È³Î¿®¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÃã¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£
¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ò¼á¼¡Âè¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê¤¤Ç1F¤âÍ·³Ú¼Ë¤â¼Ú¤ê¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²æ¡¹¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÂ¦¤Ë³ÎÇ§¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
£¤Ï¡¢¤Þ¤¢³Î¤«¤Ë¤È¤·¤«¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ý¥¹¥È¤ò¾å¤²¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢1F¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÅÅ¸»¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1F¥Æ¥Ê¥ó¥È¤â¤Ê¤ó¤ÎÏ¢Íí¤âÄÌÃ£¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅðÅÅ¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤ÏÀßÃÖÁ°¤Ë¤É¤³¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅµ¤¤ò»È¤¦¤Î¤«Ï¢Íí¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í·³Ú¼Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÎÁ°¤Î½µ¤Ë¡¢Å¹Ä¹¤¬¥³¥«¥³¡¼¥é¤È¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¢1F¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ï¡ÖÍ·³Ú¼Ë¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í·³Ú¼Ë¤¬ÃÖ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÉô¤«¤é²¿¤ÎÏ¢Íí¤âÍè¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬¡¢Í·³Ú¼Ë¤¬ÃÖ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ÃÖ¤¯¤Ê¤é¤â¤Á¤í¤ó1F¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é
¡Ö¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢ÅÅÎÏÅ¥ËÀ¤Ç¤¹¤Í¡¼ ¿·¤·¤¯°ú¹þ¤ß¤»¤Í¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×
¡ÖÄÌ¾ï¤Ï¡¢Çä¾å¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Þ¡¼¥¸¥óÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª ÅÅµ¤Âå¤Ï¥Þ¡¼¥¸¥ó¤«¤éº¹°ú¡© ¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¡¼¥¸¥ó¤Ï¸ò¾Ä¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¾¡¼ê¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í(ŽßoŽß;; µ©¤ËÀÎ·ÀÌó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éº£¤Ç¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ä¤È¾¡¼ê¤Ë±Ä¶È¤ÎÊý¤¬ÀßÃÖ¤·¤Á¤ã¤¦¥±¡¼¥¹¤â...¡×
¡Ö¥³¥ìÅÚÃÏ¤Î°ìÉô¤òÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÀÁµá¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¤Í¡£¡£¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤â¤·¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¿È¶á¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ºÝ¤Ï»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
