お笑いコンビ・カーネーションの吉田が、先輩芸人との食事の誘いを巡るトラブルを告白。イケメンゆえの「人任せな態度」に怒りが爆発し、最終的に連絡を断絶したエピソードを明かした。

2026年2月4日放送の『これ余談なんですけど…』には、カーネーション・吉田結衣、スパイク・松浦志穂、Aマッソ・加納、水田信二が出演。司会のかまいたち（山内健司・濱家隆一）と共に、男性の理解不能な行動についての「余談」で盛り上がりを見せた。

「イケメン男は必ず人まかせ」という街の声が紹介されると、吉田は「芸人の中でも男前」と評判のトット・多田智佑とのエピソードを披露。多田から遊びの誘いが来た際、吉田が快諾して具体的なプランを尋ねるも、多田からは2時間経っても提案がなかったという。業を煮やした吉田が「どうされますか？」「ミュージカル」「フェス」などの候補を出すと、多田は「劇団四季のチケットはまだ取れんの？」とさらに質問を重ね、吉田が自ら空席状況を調べて返信しても「そうなんや」の一言で片付けられた。

その後、何度もやり取りを重ね紆余曲折を経て「箱根へ車で行こう」という話になった際、吉田が念のため「ロマンスカー乗らなくていいですか？」と確認したところ、上京6年目のはずの多田から「ロマンスカーって何？」との返信が。この瞬間、吉田は即座にブロックしたことを明かし濱家は「ブロックまで行くんや！」と驚いていた。吉田は、これまでの多田の振る舞いについて「周りがやってきてくれたことに甘えている」とバッサリ、イケメン先輩への不満をぶちまけた