先進運転支援機能もさらに充実

マツダは2026年1月30日、「ファミリアバン」を一部商品改良（一部改良）しました。

ファミリア バンは、マツダ初の小型車「ファミリア」シリーズの第一弾として1963年に初登場しています。

その後シリーズはセダンやステーションワゴン、クーペ、ハッチバックなどさまざまなラインナップ展開を図りながら、マツダを代表するコンパクトカーとして歴史を重ねてきました。

各乗用車モデルは9代目まで進化した後、2003年のフルモデルチェンジを機に「アクセラ」へ車名を変更。その後さらにグローバルでの車名「MAZDA3」を国内でも名乗っています。

いっぽうバン・ワゴンについては、1994年より他社からのOEM供給モデルとして独自の進化を遂げました。

当初は日産から「AD」（ワゴンは「ウイングロード」）が供給されていましたが、2018年よりトヨタの小型商用バン「プロボックス」に切り替わり、現在に至っています。

直近では、2022年3月にファミリアバンの一部改良を実施しており、その際にそれまでの1.5リッターガソリンエンジン車に加え、1.5リッターハイブリッド車を追加設定しています。

今回の一部改良は、グレードラインナップの見直しとともに、トヨタが先行して2025年11月25日に実施したプロボックスの一部改良を反映したものです。

ボディサイズは、全長4245mm×全幅1690mm×全高1525-1530mm、ホイールベース2550mmで、従来通りの4ナンバーサイズを維持しています。

具体的には、先進運転支援機能（ADAS）の進化が挙げられ、衝突警報・衝突回避支援ブレーキ機能「プリクラッシュセーフティシステム」の検知範囲を拡大したほか、リスクの先読み機能「プロアクティブドライビングアシスト（PDA）」も搭載されるなどの改良がおこなわれています。

また新たに「レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付／停止保持機能なし）」も全車に標準搭載され、長距離運転での疲労軽減も図られました。

運転席まわりについても、アナログメーター内に4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイが備わったほか、ステアリングホイールの形状も変更されるなどの変更が実施されています。

駆動方式はガソリン車が2WD（FF）／4WD、ハイブリッド車が2WDをそれぞれ設定。パワーユニットなどに大きな変更はなく、カタログ燃費（WLTCモード燃費）はガソリン車が17.3km／L（2WD）〜15.1km／L（4WD）、ハイブリッド車は24.2km／Lとなっています。

新たなファミリアバンの車両価格（消費税込み）は、ガソリン車が197万4500円から222万2000円、ハイブリッド車が209万4400円から233万4200円まで。ボディカラーは「ホワイト」と「シルバーマイカメタリック」の2色をラインナップします。