からあげ&ハイボールが半額、定食無料券の配布、ご飯大盛無料など…15周年創業祭を開催【がブリチキン。】

がブリチキン。は、2026年2月15日に15周年を迎える。そこで、2026年2月14日から2月23日までの10日間、全国の店舗で『15周年創業祭』を開催する。

第1弾として2月14日から2月16日までの3日間、居酒屋店舗では、名物「からあげ もも」と「ハイボール」が“何皿でも･何杯でも半額”になり、レストラン･フードコート店舗では、定食/丼/大皿うどんを注文すると次回使用できる“定食無料券”がもらえる。

また、第2弾として2月17日〜2月23日の7日間、居酒屋店舗では「運試しチンチロリンゲーム」を、レストラン･フードコート店舗では、定食/丼/弁当の「ご飯大盛」無料企画を実施する。

【メニュー画像はこちら】がブリチキン。の3大名物、からあげ(もも)/骨付鳥 おや鳥･ひな鳥/漬け込みハイボール

がブリチキン。 15周年創業祭 第1弾

〈居酒屋店舗『15周年創業祭』概要〉

【第1弾:2月14日〜2月16日の3日間】

■「ハイボール」何杯でも1杯半額

※500円以下のハイボールが対象

■「からあげ もも」何皿でも1人前半額

【第2弾:2月17日〜2月23日の7日間】

■来店者全員にからあげ&ハイボール半額クーポン配布

※無くなり次第終了。

■豪華特典が当たる「運試しチンチロリンゲーム」

･1等(当選確率1/100枚)

次回会計50%OFFクーポン

※割引上限は5,000円、全国のがブリチキン。バル/居酒屋店舗で利用可能。

･2等(当選確率3/100枚)

次回会計30%OFFクーポン

※割引上限は5,000円、全国のがブリチキン。バル/居酒屋店舗で利用可能。

･特賞(当選確率1/100枚)

限定チンチロ丼セットorオリジナルジョッキ

※注文ごとに挑戦できる。1等･2等･特賞が無くなり次第終了。

【居酒屋店舗 一覧】

･東京6店舗

浅草橋店/池袋西口駅前店/歌舞伎町店/水道橋店/高田馬場店/明大前店

･愛知16店舗

金山本店/名駅3丁目店/名駅西口店/栄店/栄住吉店/錦通店/新瑞橋店/御器所駅前店/浄心駅前店/塩釜口店/大須3丁目店/原駅前店/藤が丘店/岩倉店/鶴舞店/岩塚店

･三重2店舗

四日市店/桑名駅前店

･静岡1店舗

草薙駅前店

･山形1店舗

山形駅前店

･栃木1店舗

宇都宮馬場通り店

･群馬1店舗

高崎駅前店

･新潟1店舗

長岡駅前店

･福井1店舗

福井駅前店

･長野1店舗

伊那店

･大阪1店舗

難波4丁目店

〈レストラン･フードコート店舗『15周年創業祭』概要〉

【第1弾:2月14日〜2月16日の3日間】

■定食/丼/大皿うどんを注文すると、次回使用できる定食無料券がもらえる。

※定食のサイズは「小」のみ。他サイズ･商品は、差額を払って購入できる。

【第2弾:2月17日〜2月23日の7日間】

■定食/丼/弁当の「ご飯大盛」無料

【レストラン･フードコート店舗 一覧】

･埼玉2店舗

イオンモール上尾店/アリオ川口店

･千葉1店舗

ららぽーとTOKYO-BAY店

･愛知3店舗

ららぽーと名古屋みなとアクルス店/則武新町店/イオンモール豊川店

･岐阜2店舗

土岐プレミアムアウトレット店/イオンモール土岐店

･静岡1店舗

ららぽーと磐田店

･奈良1店舗

イオンモール橿原店

･香川1店舗

ゆめタウン高松店

※テイクアウト専門店･キッチンカーでは実施しない。

※休業店舗・一部店舗では実施しない。

〈がブリチキン。の3大名物〉

◆がブリチキン。のからあげ(もも)

年間約320万個食べられている、からあげグランプリ14年連続金賞受賞中のもものからあげ。秘伝のしょうゆダレに漬け込み、独自製法で揚げる事で、“サクふわジューシー”な食感に仕立てた。

◆骨付鳥 おや鳥/ひな鳥

にんにく、しょうゆ、ブラックペッパーなどを使った特製の調味液に漬け込んで焼き上げた骨付鳥。「おや鳥」は歯ごたえ抜群で、噛むほどに旨味が広がる。「ひな鳥」は柔らかく、肉汁が溢れ、食べた後も余韻を楽しめるという。

◆漬け込みハイボール

フルーツをウイスキーに2週間漬け込んだものを、超炭酸で割ったオリジナルハイボール。ハイボールが苦手な人でも飲みやすい仕立て。

■「がブリチキン。」公式ホームページ

