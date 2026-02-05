俳優・土屋太鳳（31）が節分イベントに参加した際の姉・炎伽との姉妹ショットを公開し、ファンからさまざまな声が寄せられている。

【映像】土屋太鳳の姉妹ショットや親子ショット

2023年1月にダンス＆ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太と結婚を発表し、この年の8月には第1子の誕生を報告していた土屋。Instagramでは子どもを抱っこして神戸を散策する姿や実家で寝落ちする親子ショットなど、育児の様子を発信している。

姉・炎伽との姉妹ショットにファン興奮

2月3日には「節分の日となりました。そして おかげさまで私は31歳になることが出来ました たくさんの方々に 本当に本当に本当に ありがとうございます」と誕生日を報告し、豊川稲荷東京別院で行われた節分イベントに参加した際の姉・炎伽との姉妹ショットも披露。炎伽もこの時の様子を投稿し、「きょうは太鳳の誕生日！おめでとう」と祝福の言葉を贈った。

ファンからは「おめでとうございます。お体無理せずに過ごしてください」「今年もお祝いできて本当に幸せです」「美人姉妹の姿に癒やされた！」「福が来そうなshotです」など、さまざまな声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）