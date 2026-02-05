スノーボード・男子ハーフパイプ日本代表の平野流佳選手が3日、ミラノ・コルティナ五輪に向けた思いを語りました。

W杯種目別で3シーズン連続で年間王者に輝いた平野選手。平野流佳選手の武器はトリプルコーク1440という縦3回転、横4回転の大技です。さらに平野選手は、トリプルコーク1440からのキャブトリプルコーク1440と連続で決める、世界唯一のルーティーンを持ち、今大会金メダル候補と注目が高まっています。

3日に行われたオンライン会見に登場した平野選手。今の心境を聞かれると、「4年があっという間に経って、ミラノが近づいてきたという気持ち。ミラノに向かってちゃんと準備してきているので今は自信がすごくある」と力強くコメント。

4年前の北京五輪では完走することが出来ず12位と悔しい結果だった平野選手。4年間の歩みについて聞かれると、「北京では完走できなかった。今回は完走することを目標に、1本目から決められるようにトレーニングをしている。今年は五輪で勝つための練習に力を入れることが出来た」と答えました。

今大会の目標を聞かれると、「一番の目標は滑りきること。結果より内容にこだわりたい。自分の今までで一番いい滑りをすることを目標に、それが金メダルとかいい結果につながればいい」とコメント。

どんなレベルの戦いになるか聞かれると、「トップの選手の技レベルはほぼ一緒ぐらいの戦いになると思う。着地やクリーンさが勝負になる。トリプルのコンボをすること、スイッチバックの1440など難易度の高い技を入れるのがポイントになる」と答えました。

前回はコロナ禍で制限の多かった五輪。今回の楽しみについては、「ご飯は気になりますね。イタリア料理を楽しみにしています。北京ではずっとおなかが空いていた思い出があります。イタリアではパスタとピザを食べたい」と笑顔を見せました。