¡¡¼«¼çµ¬À©¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£´Æü¡¢µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè£±¥¯¡¼¥ë¤òÁí³ç¤·¤¿¡£ÆÈ¼«Ä´À°¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë£ÓÁÈ¤¬ÉÔºß¤ÎµÜºê¤Ç¡¢¸½ÍÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹¡£¼«Áö¤Ç¤¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¸þ¤±¤¿»î¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î½Õ¤â¿ï½ê¤Ë¡Ö¾®µ×ÊÝ¤ÎÁÈ¿¥ÏÀ¡×¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¡¼¤¤¡ª¡×¡£¥¥ã¥ó¥×£²ÆüÌÜ¡¢»Ø´ø´±¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢Ãæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤ÇÈôµå¤òÊá¤êÂ»¤Í¤¿¥¤¥Ò¥¢¡¦¥¤¥Ä¥ÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¡££²£°£²£²Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÂç·¿ÆâÌî¼ê¤Ïº£¥¥ã¥ó¥×¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë³°Ìî¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï°ì·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÈ¿¥ÏÀ¡£¥¤¥Ò¥Í¤ò°ì·³¤Ç»È¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥µ¡¼¥É¤Ç»È¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖÌÀ³Î¤Ë¡¢²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÌò¿¦¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏÈ´·²¤Î£²£±ºÐ¡£µÓÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂåÁö¡¢³°Ìî¤Î¼éÈ÷¸Ç¤á¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤¹¤ì¤Ð¡¢°ì·³¤ÎÁØ¤Ï¸ü¤ß¤òÁý¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤«¤Í¤Æ¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÊ£¿ô¥ê¡¼¥À¡¼À©¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ò°ì¿Í¤Ë¹Ê¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢Ê£¿ôÀ¤Ë¤·¤ÆÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡£¤³¤Î½Õ¡¢Áª¼ê²ñÄ¹Ç¤¤»¤À¤Ã¤¿Ìò³ä¤òÊ¬¶ÈÀ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ìò³ä¤òÍ¿¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Ê¤¤´÷Øß¡Ê¤¤¿¤ó¡Ë¤Ê¤°Õ¸«¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤«¤é°ì·³¥³¡¼¥Á¿Ø¤òºþ¿·¡£¡ÖÁ´¤¯¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡×¡Ê¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ø´ø´±¤Ï¤³¤ó¤Ê¹Í¤¨¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹Ã«Àî¡ÊÂÇ·â¥³¡¼¥Á·ó¥¹¥¥ë¥³¡¼¥Á¡Ë¤È¤ÏÂÇ½ç¤ÎÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ç¥í¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èà¤¬¡Ø´ÆÆÄ¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤ëÂÇ½ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ÎÏÃ¤òÁ´¤¯¤»¤º¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤¦¡×
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤È¼ª¤Ç¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ÆÈ¯ÁÛ¤ò¶¯²½¤·¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¡£¾¡¤Æ¤ëÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¡¢»ý¤Æ¤ë¶ð¤òºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡¢»²ËÅ¤¿¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤âºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¡£