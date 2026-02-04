【ニンダイ】「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ」が2月5日23時より放送決定
【「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5】 2月5日23時～ 放送予定
任天堂は、配信番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」を2月5日23時より放送する。放送時間は約30分を予定。
各メーカーの新作タイトルに関する内容を中心としたニンテンドーダイレクトの放送が決定した。配信ページも合わせてオープンしている。【Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5】
明日、2月5日（木）23時より、ソフトメーカータイトルの情報をお届けする「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」を放送します。約30分の映像となります。#NintendoDirectJP #ソフトメーカーラインナップhttps://t.co/mWUlbaSG1ihttps://t.co/mWUlbaSG1i- 任天堂株式会社 (@Nintendo) February 4, 2026
(C) Nintendo