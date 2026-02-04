任天堂は、配信番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」を2月5日23時より放送する。放送時間は約30分を予定。

各メーカーの新作タイトルに関する内容を中心としたニンテンドーダイレクトの放送が決定した。配信ページも合わせてオープンしている。

Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5】

(C) Nintendo