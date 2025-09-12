Nintendo Direct
『Nintendo Direct』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年6月25日
2026年6月22日
2026年6月10日
2026年6月9日
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「Nintendo Direct」セット発売
GAME Watch
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「Nintendo Direct 2026.6.9」配信開始 協力型ゲームが楽しめる
GAME Watch
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「Nintendo Direct 2026.6.9」配信番組「朧村正怪奇譚」6月9日23時配信開始
和風アクションRPG「朧村正」シリーズの最新作となる「朧村正怪奇譚」
GAME Watch
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ニンダイが理由？宇野昌磨の練習への「遅刻宣言」が話題
同時刻に配信される任天堂の「Nintendo Direct」の告知投稿を引用
スポニチアネックス
2026年2月5日
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Nintendo Direct「キャプテン翼2 WORLD FIGHTERS」の最新映像を公開
GAME Watch
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Nintendo Direct「がんばれゴエモン大集合！」が7月2日に発売決定
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「パワフルプロ野球」シリーズ最新作が発売へ 2026年夏に発売予定
シリーズ30周年を記念する「パワプロ」シリーズの最新作が発売決定
GAME Watch
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任天堂「Direct」2月5日配信開始
GAME Watch
2026年2月4日
2025年9月12日
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Nintendo Direct「ポケモンZA」3種のメガシンカポケモンをお披露目
防御力が大幅にアップした「メガブリガロン」など3種のメガシンカポケモン
GAME Watch
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「Nintendo Direct 2025.9.12」配信開始 ドラクエI&IIの新映像も
新たな町「アルメハ」や幽霊船、宝物庫などが公開された
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Switch2用 ファイアーエムブレム
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Switch版「ドラクエ」発売へ
GIGAZINE（ギガジン）
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「Nintendo Direct 2025.9.12」配信番組「ぽこあポケモン」の発売決定
GAME Watch
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「Nintendo Direct 2025.9.12」配信開始 新映像が2026年3月13日発売予定
雄大な自然やモンスターの姿が公開されたほか、2026年3月13日発売予定だ
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