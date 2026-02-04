1月31日、チャンネル登録者数74万人超えの人気カップルYouTuber「ゆりいちちゃんねる」の2人が、破局を報告した。その後、男性側が発信した動画内容が、波紋を広げている。

「ゆりいちちゃんねる」は、いちろーとゆりなによるカップルチャンネルで、2025年7月時点で、交際が9年めに入ったことを発表していた。

「いちろーさんはフィリピン人、ゆりなさんは日本人の社長令嬢というカップルで、2016年に交際が始まってからほどなくして、YouTube活動を始めています。

2人ともおっとりした美男美女という雰囲気で、過去には、いちろーさんの国籍などを理由に、ゆりなさんの両親に結婚を反対され、YouTube活動での貯金をもとに上京したことも明かしています。

現在は両親とも仲直りし、いちろーさん含め家族ぐるみのつき合いをしているようでしたが、2026年1月の動画では、2025年末に破局していたことが明らかになりました」（芸能担当記者）

破局報告の動画では、ゆりなが「私がこれから大切にしたい生き方や、今後求める働き方や生活スタイルが大きく変わり、それにともなって2人の価値観にも変化が生まれました」と語った。これまでは、そうした差を埋めるよう努力してきたが、「これ以上、合わせ続けることがお互いの幸せにはならない」とし、「それぞれの正解や進みたい道に向かって、自分らしく生きやすい未来を選ぶべき」と話し合ったという。

いちろーは、「ゆりなには本当に感謝しかない。幸せでいてほしい」と涙ながらに語り、円満な別れであることをうかがわせていた。カップルチャンネルのアカウントは、今後、ゆりなの個人チャンネルとなり、いちろーも個人チャンネルを持って活動を続けていくという。2日には、さっそく各々が動画を更新し、いちろーは「正直、後悔と反省の連続です。彼女は僕のすべてでした」と思いを語っていた。

だが2月3日、いちろーは「実家がない僕は、ホームレスになりました」というタイトルの動画を更新。「正直、いま自分は現実を突きつけられている状況です。住む場所も安定していなくて、友達の家を転々としたり、車中泊をしたりしながら生活しています」と語った。

破局後、いちろーはゆりなと同棲していた家を出ることになったが、年末年始をまたいだため、なかなか物件が決まらなかったという。「迷惑はかけたくなかったのもあって、僕から家を出ることを決めました。ただ、本当に物件がなかなか決まらない」と明かしている。

また、破局前から、いちろーは自身の両親とけんかをしてしまっていると告白。「帰れる家がないって、こんなにもつらいことなんだと、身をもって感じています」と訴えた。

動画内では、泣きはらしたような顔で、かなり憔悴した様子で登場していた、いちろー。コメント欄には、カップルチャンネル時代からのファンが、心配や応援メッセージを寄せており、コメント数は2000件を超えている。なかには、YouTubeの機能を使って、1000円から1万円ほどの投げ銭をおこなっているアカウントもある。SNSでは「ちゃんと食べてますか?」「ガチで精神的に辛いだろう」と、多くの励ましが集まった。

なお、いちろーはその後コメント欄にて、

《今回の別れは、どちらかが一方的に決めたものではなく、お互い話し合いをして納得した上での決断です。僕がゆりなに捨てられたという事実もありません》

《どうかどちらかを責めるのではなく、それぞれの行く先を見守ってもらえると嬉しいです》

と補足している。道は分かれてしまったが、2人がそれぞれの道を見つけることを、ファンも望んでいるはずだ。