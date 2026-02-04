『Ice Brave 新横浜Special Edition』レポート後編



【音楽を滑りで表現する類まれな技術】

ノービス時代から目を惹く演技に定評があった本田真凜。ジュニア時代には2016年世界ジュニア選手権に初出場で優勝し、注目を集めた。2017年世界ジュニアでもロシアのアリーナ・ザギトワに次いで２位と輝かしい成績を収めてきた。シニアに上がってからは苦しい時間が増えたが、彼女の美しいスケートは見る者を魅了した。

正確なエッジワーク、巧みなボディコントロール、それらが融合することで生まれる滑らかで軽やかな滑り。細かな音を拾えるのも、身体を自在に操ることができるからだ。肩甲骨から自在に動く腕は表現のスケールを大きくし、遠くから見てもはっきりと表現が伝わる。「音楽を滑りで表現する」。本田はそんな類まれな技術を持っている選手だった。

『スプリング・ソナタ』や『The Giving』、『リトルマーメイド』のような軽やかで透明感のあるプログラムはもちろん、『トゥーランドット』や『LOVERS』、『Assassin's Tango』のように美しさと芯の強さが見えるプログラム、『I'm an Albatraoz』や『Seven Nation Army』のようなポップな音楽で踊るのも抜群にうまい。とくに『I'm an Albatraoz』の振り付けは自身のアイデアをベースにしており、クリエイティブな一面を見せた。

そんな本田が現役引退を発表したのは2024年１月。記者会見では「これまでの人生、どの時を振り返ってもすべての思い出にフィギュアスケートがあります。これまで本当にたくさんの方に応援していただけて、いい時もそうでない時もありましたけど、どんな時も寄り添ってくださって幸せな競技生活だったなと思います」と本田は語った。

さらに「みなさんが見たいと思ってくださる限り、素敵な演技をお届けしたい」とプロスケーターへの意欲を語った。

【競技用のような新プログラムを披露】

プロスケーターとして、『プリンスアイスワールド』や「BIS F25」などのアイスショーに出演してきた本田。2023年の夏にはマンガ『ONE PIECE』題材のアイスショー『ワンピース・オン・アイス』でネフェルタリ・ビビ役に抜擢され、セリフに合わせて滑るという新しい挑戦で成功を収めた。

そして2025年6月、宇野昌磨プロデュースのアイスショー『Ice Brave』に出演した本田は、彼女のミュージカリティ、求心力、ポテンシャルを存分に発揮した。

オープニングの『Great Spirit』、『Come Together』では黒のレザー風衣装に身を包み、男性メンバーに負けないエネルギッシュなダンスを見せると、『Tangera』、『天国への階段』では真っ赤なドレスで情熱的に観客を虜にしていく。『Winter』では本郷理華とふたりで美しく崇高な世界観を作り出す。

このアイスショーで大きな話題となった本田と宇野のアイスダンス『Wild Side』は、半年に渡る練習期間を経て披露された。「どうせやるなら競技会レベルのものを」と、全体練習のあとに振付師の宮本賢二と３人で、深夜まで練習に取り組んだ。そうしてお披露目されたふたりのアイスダンスはまさに競技復帰を期待されるレベルになった。だが、それで満足することなく『Ice Brave2』の宮城公演大千秋楽まで磨き上げ続けた。

最後を飾る『Bolero 検戮任倭澗里僕呂厩んで調和された世界観を作り上げる。個性を出す場面では出し、抑えるところでは抑える。みんなでひとつのショーを作り上げるというプロの仕事を見せてくれた。

今年１月30日〜２月２日に開催された『Ice Brave 新横浜Special Edition』で本田と宇野は、驚くことに新しいアイスダンスのプログラムを披露。アメリカの北京五輪代表アイスダンサー、ジャン＝リュック・ベイカー振り付けの『Four Seasons』は、これまでの『Wild Side』よりさらに高度なアイスダンスの要素が組み込まれた、まるで競技用のようなプログラムだ。

『Ice Brave』『Ice Brave2』の公演がない時間も宇野と本田は他の仕事でも忙しい日々を過ごしていたはずだ。そんななかで、アイスダンス歴１年の彼らは度肝を抜くプログラムを完成させてきた。世界王者となった宇野の集中力はもちろんだが、本田の柔軟な対応力、吸収力、宇野への信頼があったからこそ可能だったのだろう。

これからも多くのショーでたくさんの「プロスケーター・本田真凜」を見たいし、たくさんの人に見てもらいたい。『Ice Brave』を通じて、そう感じさせられた。

