音楽デュオDef TechのMicroこと西宮佑騎（45）が、麻薬取締法違反（所持）の容疑で逮捕された。

【写真】『Def Tech』Microについていろいろ暴露した長井秀和の投稿

関係者によると、2月2日に西宮容疑者は東京都渋谷区の自宅において関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）の家宅捜索を受けたとのこと。その際に乾燥大麻数グラムが見つかり、現行犯逮捕となったようだ。

Def TechのMicro所属事務所が謝罪

「逮捕を受け、2月3日には所属事務所が”Micro（Def Tech）逮捕報道について”と声明を発表しました。“ファンの皆様ならびに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます”と謝罪を掲載。“20周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません”と苦渋の思いを伝えました」（芸能ライター）

2025年にデビュー20周年を迎えたDef Tech。2月8日には東京・日本武道館で20周年記念公演を開催予定となっていた。所属事務所は《公演は中止とさせていただきます》と開催について中止を報告。ライブチケットはすでに完売していたようで、ファンに向けて《心より深くお詫び申し上げます》と重ねて謝罪した。

「3月には著書の出版も決定していた西宮容疑者ですが、こちらについても発刊中止が決定しています。潮出版社は、“このたび、2026年3月5日に潮出版社より発刊を予定しておりました『波に乗る366日の音葉』（Micro著）につきまして、報道されております著者本人に関する事案を受け、誠に遺憾ながら本書の発刊を中止する判断に至りました”と発表しました」（前出・芸能ライター）

武道館公演5日前の衝撃ニュース

2005年発売の『My Way』を含むファーストアルバム『Def Tech』では280万枚超の販売を記録。いまだにファンも多いDef Tech・Micro逮捕という衝撃のニュースに、

《武道館公演5日前って損害大きすぎる。自分は大丈夫って思っちゃうのかな》

《すごく残念な気持ち……曲好きだったのに》

《メンバーやスタッフも対応が大変だろうね》

《せっかく本も出版予定で記念ライブもするはずだったのに自業自得だよ》

などの声が上がっている。

また、Micro逮捕にいち早く反応したのが、お笑い芸人であり現在は西東京市議会議員を務める長井秀和。自身のXにて《創価学会の芸術部（芸能人勧誘部隊）の若頭Microの逮捕。薬物がやめられなくて、回りは困ってました》と投稿し、注目を集めている。

長井の投稿に対しては、

《困ってたって、創価学会員たちは薬物のことを知ってて黙ってたってこと？》

《核心部にいた長井さんの情報だからきっと間違いないな》

《創価内部でもMicroの薬物の話は周知されてたのか……怖いな》

などといった憶測を呼んでいる。

20周年を記念する公演への期待が大きかっただけに、ファンの落胆は計り知れない。あまりにも大きすぎる代償を払うことになりそうだ。