伊集院光、Aマッソ・加納を称賛「テレ東のエース格に」
タレントの伊集院光（58歳）が、2月3日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。Aマッソ・加納が「テレ東のエース格に入ってくる感じ」で活躍していると称賛した。
伊集院が最近見たテレビ東京のテレビ番組として「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」にAマッソ・加納とみなみかわが出演した回を挙げ、「『充電旅』でずっと出川さんにツッコまれてたんだけれど、尖ってた時の加納ちゃんだったらこんなことしないだろう、と」と話すと、佐久間宣行氏も「たしかに。そもそも加納がオーバーオールを着ているのが信じられない」と同意。
伊集院はさらに、加納について「ここ何ヶ月か、テレ東のエース格に入ってくる感じ。テレ東アベンジャーズの1人に入ってくる感じの活躍」と評価。年末に出演した旅番組でも、一触即発の状態となった他の出演者をなだめていたことに触れ、「加納ちゃんが1番キレるキャラだったと思うんだよ」と感慨深げに語ると、佐久間氏は「去年、一昨年くらいからイジられ始めて」と、加納の変化について分析した。
伊集院が最近見たテレビ東京のテレビ番組として「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」にAマッソ・加納とみなみかわが出演した回を挙げ、「『充電旅』でずっと出川さんにツッコまれてたんだけれど、尖ってた時の加納ちゃんだったらこんなことしないだろう、と」と話すと、佐久間宣行氏も「たしかに。そもそも加納がオーバーオールを着ているのが信じられない」と同意。