ともに４年に一度開催される、ワールドカップと五輪。日本は、前者では初出場を果たした1998年フランス大会以来、後者では出場資格が原則23歳以下となってからは初出場となった1996年アトランタ五輪以来、いずれも現在まで途切れることなく連続出場を続けている。

Ｕ−23代表が五輪を戦い、その２年後、Ａ代表がワールドカップに臨む。そのサイクルを、日本サッカーはもう30年近くも続けてきたわけだ。

ただし、ワールドカップと五輪の成績は、必ずしも連動してはいない。

たとえば、2008年北京五輪では３戦全敗のグループステージ敗退に終わっているが、２年後の2010年ワールドカップ南アフリカ大会では、カメルーン、オランダ、デンマークという難敵ぞろいのグループステージを突破し、決勝トーナメントに進出した。

逆に2012年ロンドン五輪では準決勝まで勝ち上がり、44年ぶりのメダル獲得まであと一歩に迫ったにもかかわらず（結果は４位）、２年後の2014年ワールドカップブラジル大会では、グループステージ敗退に終わっている。

五輪には年齢制限に関係のない、いわゆるオーバーエイジ枠があるとはいえ、基本的には23歳以下の選手が出場する世代別の大会。Ａ代表同士が戦うワールドカップとは別物なのは、当然のことかもしれない。

とはいえ、五輪の２年後にワールドカップを戦うというサイクルを繰り返すなかで、ふたつの世界大会には、ある関連性が見て取れる。

というのも、過去に日本が出場した７回のワールドカップにおいて、決勝トーナメントに進出できた４大会を振り返ると、総じて、直近（２年前）の五輪に出場した選手、あるいは、その五輪世代以下の年齢の選手が活躍しているのである。



カタールＷ杯でも三笘薫ら東京五輪組が活躍した photo by Getty Images





以下は、過去のワールドカップに出場した日本代表の登録メンバーに、直近の五輪世代（それ以下の世代も含む）の選手が何人いたかをまとめたものである。

◆1998年フランス大会（グループステージ敗退）＝登録メンバー22人中10人

◆2002年日韓大会（決勝トーナメント進出）＝同23人中13人

◆2006年ドイツ大会（グループステージ敗退）＝同23人中２人

◆2010年南アフリカ大会（決勝トーナメント進出）＝同23人中５人

◆2014年ブラジル大会（グループステージ敗退）＝同23人中９人

◆2018年ロシア大会（決勝トーナメント進出）＝同23人中４人

◆2022年カタール大会（決勝トーナメント進出）＝同26人中11人

上記の一覧を見ても明らかなように、相関関係が最も顕著な形で表われたのは、日本が初めてワールドカップで決勝トーナメント進出を果たした2002年日韓大会である。

当時の登録メンバー23人中、半分以上の13人がシドニー五輪世代の選手たちであり、しかも、彼らは４試合すべてで先発メンバーの８人以上を占めるという、圧倒的中心勢力を成していた。

また、同じく決勝トーナメントに進出した2010年南アフリカ大会では、登録メンバー23人中、北京五輪世代の選手たちは５人にすぎなかったが、内田篤人、長友佑都、岡崎慎司らが、すでにアジア最終予選時から主力として活躍。ワールドカップ本番では、本田圭佑が出色の働きを見せている。

つまりは、単に人数だけの話ではなく、日本が決勝トーナメントに進出できた大会では、直近の五輪世代が目に見える活躍でチームの力になってきた、ということだ。

逆に言うと、グループステージ敗退に終わった2014年ブラジル大会では、直近のロンドン五輪世代が９人も登録メンバー入りしてはいるが、実際の試合出場となると、山口蛍と大迫勇也が２試合に先発出場した程度。中心選手として活躍できていたわけではなかった。

こうした関連性の唯一の例外と言えるのは、直近のリオデジャネイロ五輪世代の選手が４人しか登録メンバー入りせず、試合にも出場していないにもかかわらず、決勝トーナメント進出を果たした2018年ロシア大会くらいである。

大会２カ月前に監督が解任されるという異常事態が起き、かなりイレギュラーな状態で本番に臨んだという点も含め、例外的な大会と言っていいだろう。

もちろん、高い経験値は重要な要素である。その意味において、ベテラン選手の存在価値も見逃すわけにはないかない。

しかしながら、これまでのワールドカップを振り返る限り、直近の五輪世代の選手、つまりは20代前半の伸び盛りの選手が台頭し、本番で活躍することこそが、好結果につながる。その傾向は、過去の大会にはっきりと表われている。

日本にとっては８回目の出場となる、ワールドカップ北中米大会。そこで日本が初のベスト８進出を果たせるかどうか。さらには、監督や選手が公言している優勝に手が届くかどうか。

その行方は、おそらくパリ五輪世代の活躍にかかっている。

（つづく）