Photo: 塚田優

毎日使うスマホ。しかし長時間の使用は、スマホ肘など体への負担も心配です。

今回はそんな不安を解消してくれるウェルネスなスマホリング「SYANTO Catch2 Connect」をご紹介します。

「SYANTO Catch2 Connect」は広島の革工房と協業したというだけあって、本革の手触りがとても心地良い一品。スマホリングと言えば金属のしっかりしたものが主流ですが、革なので冷たくもないし、痛くもありません。

4色のカラーバリエーションとミニマムなデザインは、機種も選びません。

取り付けはシートをケースの充電口から差し込むだけ。有線充電はもちろん、MagSafe充電も邪魔しません。

指一本で「掴める」感覚。スマホの重さが変わった

実際に使ってまず驚いたのは、スマホが軽く感じることでした。

「SYANTO Catch2 Connect」は、特許取得の「ハンガーリング構造」により、スマホを底面から吊るすように支えます。背面を支点にする一般的なリングとは違い、重心が手の真下に来るため、体感重量が大きく変わります。

スマホを取り出す際の握り込む動作も不要になります。リングを指に挟んで取り出し、すぐに操作できる。このスピーディーさには驚きの一言。

小指にスマホを乗せる癖があった私ですが、それがなくなったことで指への負担が明らかに減りました。

数日で「自然な持ち方」に。姿勢まで変わる

正直に言うと、最初の1〜2日は少しぎこちなさがありました。今までとはまったく違う持ち方になるため、違和感があるのは事実です。

ただ、数日間使い続けるうちに、その違和感は自然と消えました。むしろリングのサポートがない持ち方をしていると、スマホが重く感じるようになりました。

スマホが自然と垂直に近い角度になるため、首が前に落ちにくいのも発見でした。普通にスマホを握った時に見る角度は、思いのほか首を曲げていて、負担になっていたことに気付きます。

日常をより健康的にするスマホリング

「SYANTO Catch2 Connect」は毎日何時間も触るスマホの負担を、確実に減らしてくれるアイテムです。ユーザーレビューで94％が「軽く感じる」、82％が「姿勢が起きる」と答えた理由は、数日使えば体感できるでしょう。

プロジェクトの詳細は、リンクのプロジェクトページからご確認下さい。

