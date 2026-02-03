大人が持ちたい「ボストンバッグ」→【しまむら】に990円で売ってた、、！

クラシカルな印象で、大人のデイリーコーデを格上げできそうなボストンバッグ。トレンドアイテムとしても話題を呼んでおり、おしゃれさんからも注目されているようです。プチプラで探しているなら、【しまむら】から登場している\990（税込）のアイテムが狙い目かも。洗練されたデザインと上品な素材感で、プチプラとは思えないクオリティの高さを感じられそうです。実用性も高そうなので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。

高級感のある素材で高見えが狙えるボストンバッグ

【しまむら】「ゴウヒヨコナガボストン」\990（税込）

横型のフォルムが今っぽく、一点投入でこなれ見えが叶いそうなボストンバッグ。レザー調の滑らかな素材とこっくりとしたブラウン色が、プチプラとは思えないリッチなムードを漂わせます。持ち手が長めにデザインされているため、肩掛けが楽にできそう。底マチ付きで自立しやすく、荷物の出し入れもしやすそうなのも魅力的。きれいめにもカジュアルにも馴染みやすいシンプルなデザインなので、デイリーコーデの相棒になってくれるかも。

コーデの差し色になるシルバー色も

こちらは色違いのシルバー色。落ち着いたトーンで地味見えしがちな冬コーデも、シルバー色のバッグを投入すればグンと華やかな雰囲気になりそう。しまむら好きのインフルエンサー@aiii__13kさんによると「小さいかと思いきや500mlのペットボトルも入っちゃう」とのことで、見た目以上に収納力があるようです。手持ちのキーホルダーやチャームをつけて、可愛くアレンジするのもおすすめ。

