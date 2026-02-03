Image: Lucasfilm / YouTube

海外の映画制作会社がどういうところなのか興味ありませんか？

どんな人が働いていて、どんまマシンがあって、どんな環境なのか。

トップクリエイターが集まるLucusfilm（ルーカスフィルム）が、スタジオツアー動画を公開しました。VFXを担うIndustrial Light & Magic（ILM）や、音響のSkywaker Soundなど、異なる部署の様子も窺い知れます。

Lucasfilmは、ジョージ・ルーカス監督によって1971年に創設された映画制作会社です。代表作はなんといっても『スター・ウォーズ』シリーズと『インディ・ジョーンズ』シリーズでしょう。

でも、ILMやSkywaker Soundの名前は、LucasFilm以外の作品のクレジットでも頻繁に見かけるはずです。

カリフォルニア州サンフランシスコを拠点に創設されましたが、その後、部署を拡大したりDisney傘下になったりして、世界各地にオフィスを作ってきました。

今、あるのはサンフランシスコとカナダのバンクーバー、イギリスのロンドン、オーストラリアのシドニー、インドのムンバイです。

かつてはシンガポールにもありましたが、2023年に20年の歴史に終止符を打っています。

動画から窺い知れるのは、アットホームな雰囲気とオープンな社風、そしてスタッフに共通する『スター・ウォーズ』愛でしょうか。

この動画を見て、働きたいと感じる人も多そうですね。

Source: YouTube