

ゲストとして登場したゆうちゃみさん 最上稲荷(岡山・北区)

3日は節分です。岡山市の最上稲荷では、恒例の豆まき式が行われ、モデルのゆうちゃみさんらが福を呼び込みました。

岡山市の最上稲荷では、モデルでタレントのゆうちゃみさんやお笑いコンビ、東京ホテイソンらが豆をまきました。

（ゆうちゃみさん）

「あたしが自分自身で福女だと思い込んで生きているので、その福を受けて、皆さんに幸せがいっぱい届いたらいいなって思います」

ゆうちゃみさんらから福を授かろうと集まった人は約3万人。

中には、生後9カ月の鬼も。

（お父さん）

「節分なので小さい鬼で……」

豆には、沖縄旅行や液晶テレビなどが当たるくじが付いていて、福をつかもうと訪れた人が手を伸ばしていました。

（訪れた人は―）

「楽しかったけど、1個しか取れなかった。（Q.どんないいことが起こったらいい？）テストでいい点をとれる」

「3等が当たりました。豆が拾えただけでもうれしいのに、3等が当たったから、なおうれしい。けが無く病気なく過ごせたらいいと思ってます」

（ゆうちゃみさん）

「今回投げるのは初めてで、ちょっと緊張しすぎて配分わからなくて、すぐ無くなっちゃった。2026年もビッグになれるように頑張りたい」