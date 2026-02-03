ジェイテクト、今期最終を25％上方修正
ジェイテクト <6473> [東証Ｐ] が2月3日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比2.1倍の213億円に急拡大した。
併せて、通期の同利益を従来予想の200億円→250億円(前期は137億円)に25.0％上方修正し、増益率が45.8％増→82.3％増に拡大する見通しとなった。
会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の78.3億円→128億円(前年同期は74.8億円)に63.8％増額し、増益率が4.7％増→71.6％増に拡大する計算になる。
直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比2.5倍の91.8億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.0％→2.5％に改善した。
