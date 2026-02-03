【すみっコぐらしあそびスタジオ】新テーマ「たぬきのまんまるレストラン」企画開催！
「すみっコぐらしあそびスタジオ」にて、すみっコぐらし新テーマ『たぬきのまんまるレストラン』にあわせたキャンペーンが開催される。
＞＞＞シールやフォトプロップスのイメージをチェック！（写真7点）
「すみっコぐらしあそびスタジオ」は、子どもから大人まで幅広く愛される大人気キャラクター「すみっコぐらし」のかわいい世界観に入り込んであそべる施設。すみっコたちをモチーフにしたすべり台やボールプール、ショッピングやクッキングなどお子さんが夢中になる遊びが盛りだくさん。すみっコたちと一緒にぬいぐるみ撮影やドールハウスあそびが楽しめる。ファンにはおなじみのシーンも再現し、ここだけの写真を撮影することも可能。親子そろって夢中になって楽しめて、素敵な思い出を残すことができる施設だ。
そんな「すみっコぐらしあそびスタジオ」全4店舗にて2月7日（土）〜3月29日（日）の期間、すみっコぐらし新テーマ『たぬきのまんまるレストラン』にあわせたキャンペーンが開催される。
森をおさんぽしていたすみっコたちが見つけたのは、おくびょうな性格のたぬきがきりもりするレストラン。まんぷく姿のすみっコたちがかわいい新シリーズだ。
「すみっコぐらしあそびスタジオ」では『たぬきのまんまるレストラン』テーマデザインを使用した3つの施策が楽しめる。
まずは『たぬきのまんまるレストラン』テーマデザインのシール（数量限定）をプレゼント。
そして「おつかいチャレンジ」は「おつかいメモ」を見ながら食材を集めて、たぬきのお手伝いをするもの。すみっコたちにおいしい料理を届けるごっこ遊びが楽しめる。
さらに「フォトプロップス」が登場。『たぬきのまんまるレストラン』テーマデザインのフォトプロップスで、かわいい写真を撮影して思い出を残そう。
またグッズエリアでは、すみっコぐらし商品を1100円以上購入した方に、『たぬきのまんまるレストラン』のビッグステッカー（数量限定）が1枚プレゼントされる。
ぜひお子さんと「すみっコぐらしあそびスタジオ」へ。
（C）2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
