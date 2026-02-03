ホワイトソックスが2年総額3400万ドル（約53億7200万円）で新加入した村上宗隆内野手（25）の希望で、クラブハウスに温水洗浄便座を導入することが決まった。2日（日本時間3日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

同サイトは村上という新たな仲間がホワイトソックスに加わったことで「まず最初に追加された設備は？そう、それはビデ（温水洗浄便座）だ」と伝え、施設を見学した村上が希望したと報じた。

クリス・ゲッツGMが「彼が気づいたことの1つが、クラブハウスにビデがなかったこと」と語り「だから、『よし、それは新しいことだね。できるよ』という感じだった」と村上のリクエストに即応。温水洗浄便座を導入することが決まったという。

TOTOの「ウォシュレット」など、日本では温水洗浄便座は一般家庭、商業施設など場所を問わず広く普及しているが、米国ではまだ普及率が低い。

カブスの今永昇太はメジャー1年目の24年春季キャンプで、施設に温水洗浄便座がないことを明かし「あぁ、ないですね。まあまあまあ、そこはうまく工夫して（笑）。あまり声を大にして言えないですけど、工夫してやっています」と語っていた。