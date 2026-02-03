浜辺美波＆目黒蓮『華大さんと千鳥くん』でスパイだと疑われる！目黒の“謎ポーズ”に「スーパーアイドルがなんで？」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

浜辺美波とSnow Manの目黒蓮が、2月3日22時から放送される『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』にゲスト出演する。

■「今回はスパイになれたらうれしい」（目黒蓮）

今回は「スパイ7分の1」に浜辺と目黒が参戦。ゲストのふたりに博多華丸・大吉、千鳥、かまいたち・山内健司を含めた7人が、「コロコロボール運び」「3ポーズ伝達ゲーム」「リフティング風船運び」の3つのゲームにチャレンジする。

最初にくじ引きで“スパイ”がひとり決定。スパイは正体を隠したままチームに入り込み、ゲームの成功を邪魔するのが使命となる。成功するたびにプレーヤーが賞金10万円獲得、失敗すればスパイが失敗報酬10万円を獲得する。さらに最後の「スパイ投票」でスパイを見破れなければ…獲得賞金はすべて没収。スパイも見破られると報酬を得られないため、わずかなミスやひと言が疑惑の引き金になる、緊張感溢れる心理戦が展開する。

浜辺と目黒はいずれも「スパイ7分の1」2回目の参戦。前回、スパイではないのに最終容疑者にされた浜辺は、「改めて見返したら、見苦しくて（笑）。今日はパーフェクトゲームを目指します」とリベンジ宣言。

一方の目黒は「今回はスパイになれたらうれしい」と余裕の表情を見せる。カードを引く瞬間、ノブに「 （顔を）引き締めた」と指摘されると、「スパイになりたいので、気合いが入っちゃいました」と回答。さらに大吉は山内から「アゴが上すぎる」という謎の理由で疑われ、早くも疑心暗鬼ムードに。

1ゲーム目「コロコロボール運び」は、2人1組で障害物だらけのコースを、細長い板でボールを転がしながらゴールへ運ぶチャレンジ。浜辺は「初めてやるので、もしかしたらすごく得意な可能性があります」と自信をのぞかせるが、ペアの大悟が思わず「カワイイけど、ちょっとどうなの!?」とツッコむ展開に。浜辺は「ひとりだけ冷静すぎる」と山内を疑うも、山内は「俺を疑うのはおかしい！ 大本命に浮上」と切り返し、疑惑は一気に拡大する。

2ゲーム目「3ポーズ伝達ゲーム」は、代表者3名が“お題”をポーズだけで表現し、残り4人が当てる伝達ゲーム。「この職業は何？」のお題で目黒が見せた“謎ポーズ”に、大悟は「スーパーアイドルが落ち着き払って、なんであんなポーズ？」と疑いの目を向ける。「この物語は何？」では、作品の大ファンを公言する浜辺がまさかの誤答で容疑が濃厚に。しかし浜辺は山内のポーズを「すごくいい腰をしていた」と絶賛し、自身のミスはスルー!? さらに目黒は回答側でもミス連発…全員から疑われる事態に。

3ゲーム目「リフティング風船運び」は、4人1組で風船を落とさずにゴールへ運ぶ協力戦。サッカー経験者の目黒が名誉挽回とばかりに奮闘する一方、ノブは目黒の不可解な動きを発見。さらに浜辺はなぜか風船から逃げてばかりで、ノブは「やっぱりゲストのふたりが怪しい」と指摘する。ところが投票タイムの議論で、浜辺と山内がノブの“怪しい点”に気付き、ノブが容疑者に急浮上。果たしてスパイはこの3人の中にいるのか、それとも…。

■浜辺美波、目黒蓮コメント