タレントのマツコ・デラックス（53）が2日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。東京のマンションの価格の高さを嘆いた。

番組のカメラマンが結婚のあいさつのために髪を黒くしているのに気が付いたマツコは、大阪出身と聞き「そっちに帰ってさ、仕事見つけてやった方が幸せだよ。家だって広いし」と語った。

共演の「SUPER EIGHT」村上信五が「東京なんて高いやろ」と言うと、マツコも「東京のサラリーマンは10年後、生き死にに関わるくらい金がなくなるらしいわよ。物価も上がっていって、家賃も家も上がって」とし「東京の仕事なんかしちゃだめよ。東京の会社なんか入らなくていいの。大して楽しくないから。どうせマッチングアプリしているだけだから、みんな」と言った。

また、東京のマンションの価格について「今なんて億超えて70平米とかなんでしょ。バカらしくて…誰が買ってるの？バカしか買ってないわよ」と言えば、村上も「同じ所の層で回っているんやろな」とうなずいていた。

不動産調査会社の東京カンテイが1月22日発表した2025年の中古マンション70平方メートル当たりの平均希望売り出し価格は、東京23区が前年比34.6％上昇の1億393万円。集計データがある1997年以降で初めて、平均が1億円の大台に乗ったと発表した。