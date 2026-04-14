高市早苗首相は14日、自民党の党大会に現役の陸上自衛官が出席し、国歌を歌唱したことについて、「自衛隊法違反にはあたらない」「法律的にも問題はない」との認識を示しました。12日の自民党大会では、陸上自衛隊中央音楽隊所属の女性隊員が出席し、国歌を歌唱しました。野党などからは、自衛隊員の政治的行為を制限する自衛隊法に抵触するのでは、との指摘が出ていますが、高市首相は「職務ではなく私人として、旧知の民間の方か