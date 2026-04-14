自分らしいカラーを楽しみたい方に♡DIDIONとJURKのコラボレーション第三弾として、限定リキッドマットリップが登場しました。発色・質感・使い心地にこだわり抜いた2色は、トレンドに左右されない“本当に好きな色”を叶えてくれるラインナップ。春メイクをアップデートする新作リップをチェックしてみてください♪ 軽やかマットの新質感♡ 「DIDION×JURK LIQUID LIP VELVET MATTE」は各1,87