何気ない世間話がトラブルに？職場やSNSで「私生活」を話しすぎてはいけない理由
カウンセラー兼作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【実録】私生活を話しすぎてはいけない！本当にある7つのトラブル例」と題した動画を公開。何気なく話した私生活の情報が、いかに深刻なトラブルを招く危険性があるかを、具体的な事例を交えて解説した。
Ryota氏は冒頭で、親しい友人以外、特に職場やSNSといった関係性の浅い相手に私生活を話しすぎると、「問題が発生する」と警鐘を鳴らす。その実例として、まず「本当に自分の家をチェックされる」という恐れを挙げた。家の色やアパートの大きさ、近所の情報といった断片的な会話からでも、Googleマップなどを駆使して自宅を特定する人がいるという。Ryota氏自身も、過去に勤務先の同僚から家を特定された経験を明かし、その恐怖を語った。
次に、私生活の話が「妬みや嫉妬による攻撃」の引き金になるケースを解説。恋人ができた、家を建てた、親子関係が良好であるといった話は、相手が抱えるコンプレックスを刺激し、攻撃的な言動につながることがあると指摘した。
さらに、職場においては「仕事を増やされる可能性」もあるという。「休日は暇でやることがない」といった発言が、「この人は時間に余裕がある」と解釈され、残業や面倒な仕事を押し付けられる口実になり得ると説明。特に悪意のある上司や同僚は、プライベートの予定をわざと潰すように仕事を振ってくることさえあるという。氏は「いじりやからかいのつもりでやる人がいる」と述べ、こうした陰湿な嫌がらせが実際に存在することを強調した。
このほかにも動画では、「同じ習い事にまで参加される」「お土産やプレゼントを過度に期待される」「SNSを監視され、価値観を押し付けられる」といったトラブルが紹介された。Ryota氏は、これらの事例はすべて実際に相談などで見聞きしたものであると述べ、自分のプライバシーは自分で守る意識の重要性を訴えかけた。安易な情報開示が、いかに大きなリスクを伴うかを考えさせられる内容となっている。
