サン・マクシマンがクラブ・アメリカを電撃退団…家族が国内で差別被害「子どもたちを守ることは僕の最優先事項」
クラブ・アメリカ(メキシコ)は1月31日、FWアラン・サン・マクシマンの退団を発表した。『ESPN』などによると双方合意による契約解除だという。
サン・マクシマンはニューカッスルでプレミアリーグ111試合12得点を記録し、サウジアラビアやトルコでのプレーを経て昨年8月に4年契約でクラブ・アメリカに加入していた。クラブ・アメリカではここまで公式戦15試合3得点の成績だったが、突然の退団となった。
各国メディアは家族がメキシコ国内で人種差別の被害に遭ったことが理由とみている。サン・マクシマンは退団が発表される直前にインスタグラム(@st_maximin)で「問題は肌の色ではなく思考の色だ。僕が攻撃されても問題ない。僕は成長して隠れた攻撃でも表に出た攻撃でも、あらゆる攻撃に対抗する方法を学んだ。しかし、決して許せないことが一つある。それは僕の子どもが攻撃されることだ」と投稿していた。
サン・マクシマンは続けて「子どもたちを守ることは僕の最優先事項であり、出身や肌の色に関係なく彼らが尊敬され、愛されるように全力を尽くして戦う。ヘイトや差別は僕達の社会には存在すべきではない」と綴り、「子どもたちに手を出そうとした者たちへ、はっきりと伝える。お前たちは間違いを犯した。僕は家族を守るためにいつでも戦う」と表明。併せて「すべての人間が唯一無二で尊い存在であり、互いを尊重して尊厳をもって接すべきであることを人々に理解してほしい」と訴えていた。
クラブ・アメリカは同日の試合で「人種差別にノーを」と刻まれた横断幕を選手が手にした写真を投稿し、「サン・マクシマンと彼の家族へクラブ全員が支援することを表明するとともに心からの連帯を示す」と伝えた。
