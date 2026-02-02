27500mAhの大容量でノートパソコンを充電できる！3種の給電ポートを備えたモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社は、最大85W対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリー「BTL-RDC43」を発売した。ACコンセントプラグを直接挿せるため、ノートパソコンへの給電に最適です。USB PD規格による最大65W出力にも対応している。従来品と比べ容量が大きくなり、出力数・入力数も上がり、蓄電にかかる時間は短くなりさらに便利になった。
■3種の給電ポートを備えた、大容量モバイルバッテリー
AC×1、USB A×1、Type-C×1と３種の給電ポートを搭載しており、様々な機器に対応する。容量27500mAh（並列換算値）の大容量モバイルバッテリーだ。
■ACでもType-Cでもノートパソコンへ給電できる
ACコンセントプラグを直接挿せる最大85WのAC出力ポートを搭載し、ノートパソコンへ給電できる。さらにUSB PD最大65W出力対応なので、付属のType-CケーブルでType-C充電対応パソコンへの給電も可能だ。
■Type-Cポートからバッテリーへスピード蓄電
付属のType-Cケーブルでバッテリー本体に蓄電でき、専用ACアダプタを持ち歩く必要がなく手軽に使える。また、USB PD対応カーチャージャーと付属のType-Cケーブルで、車内でもスムーズに蓄電できる。
■パソコン以外のUSB機器も充電できる
Type-Cポート×1とUSB Aポート×1を搭載し、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器を充電できる。
■AC・USB Aポートに「低電流充電モード」搭載
AC・USB Aポートは「低電流充電モード」に対応し、ワイヤレスイヤホンやウェアラブル機器などの充電電流が小さい機器でも、自動で電源が切れず安心して充電できる。※Type-Cポートは低電流充電モード非対応。
■電池残量・出力状況が分かるLED表示
電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目で分かる。また、AC/USB A/Type-C各ポートが出力可能な状態か分かるLED表示も搭載している。※AC出力ポート・Type-Cポートは同時に使用することはできない。
■大容量かつ片手で持てる大きさをキープ
AC出力、USB PD対応Type-C、USB Aと多彩な出力ポートを備えながらも、持ち運びやすいサイズを実現した高性能モバイルバッテリーだ。
■飛行機内持ち込み可
UN38.3（国連勧告輸送試験）合格品で、機内持ち込みも可能だ。
■スタイリッシュなアルミボディ
高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミ素材を採用している。
■Type-Cケーブル付属
機器への給電とモバイルバッテリー本体への蓄電の両方に使える、USB PD規格対応のType-Cケーブルが付属している。
■名入れ対応製品
社名や学校名などを印刷できる名入れに対応している。
■最大85W対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリー「BTL-RDC43」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・1台で3種類のカードに対応！エレコム、ケーブル一体型メモリーカードリーダー
・3台切替＆高速スクロール！静音充電式マウス
・軽快な打ち心地！シンプルで使いやすいフルサイズキーボード
・挟む幅を調整できる！縦置きノートパソコンアルミスタンド
・薄いのに多機能、持ち運びの常識を変える！超薄型ワイヤレスマウス
■3種の給電ポートを備えた、大容量モバイルバッテリー
AC×1、USB A×1、Type-C×1と３種の給電ポートを搭載しており、様々な機器に対応する。容量27500mAh（並列換算値）の大容量モバイルバッテリーだ。
■ACでもType-Cでもノートパソコンへ給電できる
ACコンセントプラグを直接挿せる最大85WのAC出力ポートを搭載し、ノートパソコンへ給電できる。さらにUSB PD最大65W出力対応なので、付属のType-CケーブルでType-C充電対応パソコンへの給電も可能だ。
■Type-Cポートからバッテリーへスピード蓄電
付属のType-Cケーブルでバッテリー本体に蓄電でき、専用ACアダプタを持ち歩く必要がなく手軽に使える。また、USB PD対応カーチャージャーと付属のType-Cケーブルで、車内でもスムーズに蓄電できる。
■パソコン以外のUSB機器も充電できる
Type-Cポート×1とUSB Aポート×1を搭載し、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器を充電できる。
■AC・USB Aポートに「低電流充電モード」搭載
AC・USB Aポートは「低電流充電モード」に対応し、ワイヤレスイヤホンやウェアラブル機器などの充電電流が小さい機器でも、自動で電源が切れず安心して充電できる。※Type-Cポートは低電流充電モード非対応。
■電池残量・出力状況が分かるLED表示
電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目で分かる。また、AC/USB A/Type-C各ポートが出力可能な状態か分かるLED表示も搭載している。※AC出力ポート・Type-Cポートは同時に使用することはできない。
■大容量かつ片手で持てる大きさをキープ
AC出力、USB PD対応Type-C、USB Aと多彩な出力ポートを備えながらも、持ち運びやすいサイズを実現した高性能モバイルバッテリーだ。
■飛行機内持ち込み可
UN38.3（国連勧告輸送試験）合格品で、機内持ち込みも可能だ。
■スタイリッシュなアルミボディ
高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミ素材を採用している。
■Type-Cケーブル付属
機器への給電とモバイルバッテリー本体への蓄電の両方に使える、USB PD規格対応のType-Cケーブルが付属している。
■名入れ対応製品
社名や学校名などを印刷できる名入れに対応している。
■最大85W対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリー「BTL-RDC43」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・1台で3種類のカードに対応！エレコム、ケーブル一体型メモリーカードリーダー
・3台切替＆高速スクロール！静音充電式マウス
・軽快な打ち心地！シンプルで使いやすいフルサイズキーボード
・挟む幅を調整できる！縦置きノートパソコンアルミスタンド
・薄いのに多機能、持ち運びの常識を変える！超薄型ワイヤレスマウス