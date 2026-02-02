２０２６年で放送５０周年を迎えるテレビ朝日系の長寿トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）の特別番組「祝！徹子の部屋５０周年 超豪華！芸能界総出でお祝いＳＰ」（午後５時）が１日、放送され、歌手の宇多田ヒカルが初出演。英国・ロンドンからお祝いに駆け付け、１０歳になった長男について語った。

黒柳徹子から長男について問われると「今、１０歳です。めちゃくちゃかわいいです」と答え、長男からは「ママ猫って呼ばれてます。２人でいつもニャーニャー言ってます」と、宇多田自身が猫と一緒に育ったように、猫と息子と暮らす日常を話した。

また、黒柳が「息子さんって、歌を歌うんですか？」とたずねると、「はい、好きで歌ってますね。私より母の声に似てるかなって。（声が）太いです。かすれ具合が母っぽいです」と宇多田。少しハスキーが歌声が魅力的だった１３年に亡くなった母の藤圭子さんの声と似ていることを明かした。これに黒柳は「おかあさま、ちょうどいい案配にかすれてましたよね」と返していた。

また、黒柳から藤さんへの伝えたいことはあるか？と問われた宇多田は、「リビングの一番いるところに写真が飾ってあって、息子と『おばあちゃん、行ってきます』とか『おやすみ、」おばあちゃん』とかいうやりとりをしてます。ちょこちょこ『ありがとう』とか『こんなことあってよ』とか」と、今も藤さんと“一緒に”暮らしている生活の様子も語った。