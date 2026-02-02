「ブルゾンちえみ」として活動していたタレント・藤原しおりの最新姿が公開された。

「ブルゾンちえみ ｗｉｔｈ Ｂ」としてともに活動した元「ブリリアン」のコージが１日に自身のインスタグラムを更新し「ＨＹＲＯＸ ＯＳＡＫＡ。しおりさんとダブルスで初参戦。『完走を目標に出てみるか！』ってノリと勢いだけで練習ほぼ無し参戦」。同日に大阪・インテックス大阪で開催された国際フィットネスレース「ＨＹＲＯＸ大阪」に参加したそうだ。

「いやキツかったー！！レース中の水分補給ポイントが神すぎて。二人でゴールした瞬間は達成感で泣きそうなった」と感動のゴール。「しおりさんありがとうございました！！次の大会はダイキも誘っていっときますか？笑」と、元「ブリリアン」杉浦大毅の名前も挙げた。

「後日ＹｏｕＴｕｂｅにアップ予定。僕の悲鳴を公開させていただきます」と伝え、「そして撮影から何から全てサポートしてくれたクロスフィット仲間のひろみさんには大感謝です。また次回もよろしくお願いします！笑」とつづった。

２人で記念撮影した写真をアップ。カチューシャで前髪を上げた藤原は、ナチュラルメイクの顔で満面の笑み。濃いメイクがトレードマークだった「ブルゾンちえみ」時代とは別人のよう。

フォロワーからは「コージさんとおしおちゃんの２ショットの安定感たまりません」「スガスガしい」「最高のお写真をありがとうございます」「二人が並ぶと嬉（うれ）しい。次はダイキも誘って」の声が寄せられた。

藤原は２０１６年にお笑いコンビ「ブリリアン」（２０２０年３月に解散）と活動したユニット「ブルゾンちえみ ｗｉｔｈ Ｂ」を結成してブレイク。１７年放送のフジテレビの系ドラマ「人は見た目が１００パーセント」でも主要キャストとして出演するなど幅広く活躍した。２０２０年３月に所属事務所を退社し、イタリアへ留学することと、本名の藤原史織として活動することを発表した。

２４年３月放送の日本テレビ系「行列のできる相談所」に３年ぶりに出演した際には「（海外留学は）イタリアに行くと言っていたけど、コロナで（断念）。イタリアに行けなかったから、パンをこねるしかなかったです。ステイホームで」と話した。また現在の職業については「登場コーディネーターです」と答え、「私が作った職業なんですけど、イベントだったり、ライブだったり、スポーツだったり、何に関しても、人って登場するじゃないですか？ そこを私がコーディネートさせていただく」と説明した。