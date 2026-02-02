3月のWBCに出場する侍ジャパンの国内組メンバーが、各球団でキャンプ初日を迎えた。2大会連続で出場する巨人・大勢投手（26）は、ブルペンで「WBC仕様フォーク」を投じるなど、順調な仕上がりをアピール。日本の守護神候補に挙がる右腕が、世界一連覇へけん引する。

数センチの修正が、これ以上ない安堵（あんど）をもたらした。大勢が、キャンプ初日からブルペン入りし10球を投じた。WBC球では操るのに苦しんでいたフォークが鋭い落ちを見せると、大きく息を吐いた。

「思い描いているようなフォークになってきたので、いい兆しにはなったんじゃないかなと思います」

決め球として使える自信がようやく戻った。23年の前回大会でもフォークには苦心。28日の宮崎合同自主トレでブルペン入りした際も「あんまり落ちていないイメージですね」と表情は晴れなかった。だが、発想の転換が好循環を生んだ。これまでは指を縫い目にかけるなど試行錯誤を繰り返してきたが「僕、手が大きいので意外と（原因は）縫い目じゃないのかなと。リリースをカーブ投げるくらいの気持ちで投げたのでそれが良かった」。リリースポイントをわずかに後ろにしたことで、より抜けるようになった。滑っていた感覚もなくなった。握りではなく、リリースの微調整。この日はWBC仕様フォークを2球披露し「今までやってきたことが形になりつつある」とうなずいた。

WBCやヤンキースでも活躍した田中将には2日前に自ら歩み寄り、フォークのアドバイスをもらった。内容については「恥ずかしいのでやめときます」と照れ笑いも「国際球でプレーされていた期間も長いので海外でやってた時のことを聞きました」と国際試合に臨む引き出しは増えた。

前回大会は4試合の登板で計4回無失点、防御率0・00で世界一に大きく貢献した。「WBCで成長することもできたので楽しみな部分もあります」。必殺フォークを完成させ、侍の守護神へ。再び世界を驚かせる。（村井 樹）