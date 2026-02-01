イラストレーター・漫画描きのきさらぎさんの漫画「貴様ァァァァアァアァッッッッ!!!!」が、Xで合計500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

夫が、自分のフェイスシェーバーで鼻毛を処理しているのを目撃した妻。何とか怒りをこらえ、夫にそのフェイスシェーバーを譲った妻でしたが、数日後…という内容で、読者からは「あかんですね、これは！」「落ち着こうとしていてえらい」などの声が上がっています。

夫の無自覚すぎる行動に唖然…

きさらぎさんは、Xやブログ「きさらぎ家の日常」で日常漫画などを発表しています。きさらぎさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

きさらぎさん「最初は『信じられない』と、激しい怒りを感じました。でも同じようなことを何度も繰り返す夫の様子が次第に笑えてきて、この漫画を描きました」

Q.旦那さまが、自分の毛抜きやフェイスシェーバーを使っているのを見たときの心境を教えてください。

きさらぎさん「『え？ うそでしょ…？ え…いつから？』と、絶望に近い気持ちになりました。そして、『どこに使ってんだよ』という怒りも込み上げてきました」

Q.この後、旦那さまには「使ってほしくない」と伝えましたか。

きさらぎさん「伝えました。『分かった！』と元気よく返事をしてくれました。返事は素晴らしいんです。返事だけは…」

Q.普段から生活用品は、共用している物が多いのでしょうか。

きさらぎさん「共用していないんです〜（涙）！！ 洗面所の手を拭くタオルなどは共用ですが、それ以外は別にしています」

Q.この件で、改めて「これは共用できない」と思った物はありますか。

きさらぎさん「なんかもう全部いやだなあ…ってなりました（笑）。なので、使われたくない物は目立たない場所にしまうようにしました」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

きさらぎさん「『笑っちゃったけど、イヤだなあ』『うちの夫もそういうところある』『新品を買ってもらうべき』など、共感していただけたコメントが多かったです。他には『肩甲骨烏口突起という言葉を初めて聞いた！』『技みたいでカッコいい』などのコメントもありました」