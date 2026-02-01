高市早苗首相が2026年1月31日、訪日中のキア・スターマー英国首相へのプレゼントをXに投稿し、ネットの注目を集めている。

「『キア』『サナエ』とファーストネームで呼び合う関係を築いたところ」

高市氏は同日19時45分から約20分間、スターマー首相と会談。ワーキング・ディナーおよび共同記者発表を行った。

衆院選の真っ只中だが、高市氏はXで「今日は夕方に東京に戻り、英国のキア・スターマー首相 ＠Keir_Starmer と首脳会談を行いました」と報告した。

「昨年１１月のＧ２０で初めて会談し、『キア』『サナエ』とファーストネームで呼び合う関係を築いたところですが、それから間を空けず日本にお迎えでき、大変嬉しく思います」とつづった。

「日本の猫グッズの詰め合わせをお贈りしました」

続く投稿では、スターマー首相への「プレゼント」の写真を公開している。

「英国の首相官邸では、以前から猫の『ラリー』が『ネズミ捕獲長』を務めているそうですが、キアは猫がお好きで、他にも２匹の猫を飼っておられるとのこと」と明かし、「今回私からキアには、日本の猫グッズの詰め合わせをお贈りしました」と報告した。

「愛する猫たちとお過ごしになる中でも、日本を身近に感じていただけることを願っています」としている。

写真には、和柄の生地で作られた赤い金魚型の猫用おもちゃらしきものを手に取り微笑むスターマー氏と、説明書きの紙を手にする高市氏の姿が写っている。プレゼントの箱の中には、色違いの黒い金魚型のおもちゃと、紅白の猫の置物も見える。日本らしさを感じられるおしゃれなプレゼントだ。

この投稿に対し、「にゃんこ外交 微笑ましくて、ホッコリしました」「流石、猫好きの心を分かってらっしゃる 猫好きからしたら、こんなの嬉しいに決まってます」などの声が上がった。また、スターマー氏へのプレゼントをめぐり、「見たことない 欲しい」「猫グッズの詰め合わせ、良いですねぇ 詰め合わせの中身、見たいなぁ」など、中身をよく知りたいとの反響も目立つ。