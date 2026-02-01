“脱衣誘惑”大原優乃再び！新郎に“お誘いメッセージ”が届き…＜ぜんぶ、あなたのためだから＞

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに毒を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

1月31日（土）に放送された第4話では、以前和臣に妖しく迫った沙也香の友人・橋本智恵（大原優乃）から“お誘いメッセージ”が届き…。

（※以下、第4話のネタバレがあります）

【映像】和臣に再び迫る智恵

◆「またお話ししましょうね」

何者かに毒を盛られて倒れるも一命は取り留めた沙也香。

ベッドで健やかに眠る沙也香を眺めながら、和臣の脳裏には事件について調べるなかで知ってしまった彼女の“夫への裏切りレベルの隠しごと”がよぎる。しかし和臣はその件については胸に秘め、沙也香に優しく触れると「どんな沙也香でも俺が守るから」と告げた。

その後、眠れない和臣が寝室を後にすると、彼のスマートフォンが鳴ったことに気がついた沙也香。その画面を覗きこむと、智恵から「最近さやかはどうですか？またお話ししましょうね」というメッセージが届いていた。

第2話では妖しく和臣に密着していた智恵だが、まだまだ事態をかき乱していきそうだ。