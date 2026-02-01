レトロで扱いやすい軽二輪モデル

カワサキは2025年9月15日に、レトロスポーツバイク「W230」のカラーリングとグラフィックを刷新したニューモデルを発売しました。

バイクオブ・ザ・イヤー2025 軽二輪部門最優秀金賞を受賞しているW230は、1965年の「650-W1（ダブワン）」に端を発するカワサキの歴史的な「W」ブランドを継承するエントリーモデルです。2024年にWシリーズ初の250ccクラスとしてラインアップに加わりました。

【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「新レトロバイク」です！ 画像で見る

パワーユニットには、232ccの空冷4ストローク単気筒エンジンを搭載。クラシカルな外観を演出するため、シリンダーヘッドやフィンの造形にもこだわりが見られます。スロットルを開ければ力強いトルクを生み出し、エンジンならではの鼓動感と軽快な走りを提供します。燃費性能はWMTCモードで40.5km／Lと、単気筒エンジンの利点である優れた燃費性能を達成しています。

スタイリングはWシリーズの伝統を受け継ぎ、往年の名車を彷彿とさせるデザインが特徴です。カウルなどを装着しないシンプルな構成により、クラシカルな雰囲気を醸し出しています。また、丸型のヘッドライトとテールライト、そしてティアドロップ型のタンクは、時代に左右されない普遍的な美しさを際立たせています。

車体にはセミダブルクレードルフレームを採用し、軽量さと剛性を高い次元で両立させ、ライダーにとって扱いやすい特性を持つ万能な一台に仕上がっています。ライディングポジションは上体が起きる設計で、長時間のライディングでも疲れにくく、市街地走行から長距離ツーリングまで、多様なシーンで活躍します。

その古典的な見た目とは対照的に、装備は現代的です。最新のLED灯火類やサスペンション、ブレーキシステム、さらにはABSも標準で搭載。安全性と操作性においては現代の基準を満たしており、安心してライディングを楽しめる点が魅力です。クラシカルな丸型メーターには視認性の高い液晶ディスプレイが組み込まれ、必要な情報をライダーへ即座に伝えます。

シートは型押しが施されたワンピースのロングシートで、シート高は745mmと250ccクラスのモデルの中でも足つき性に優れています。

独特なスタイルのサイレンサーを持つエキゾーストパイプは、Wシリーズが受け継いできた伝統的な美しさを表現。排気音は低く力強くチューニングされており、加速時には心地よい鼓動感を楽しめます。一方で、クルージング時には風切り音と同程度に抑えられ、長距離での疲労を軽減します。

今回のカラー＆グラフィック変更では、「メタリックマットダークグリーン×エボニー」と「キャンディパーシモンレッド×エボニー」の2色が新たに設定されました。深みのある緑と、明るく目を引く赤をそれぞれ採用し、レトロなスタイリングを一層魅力的に見せるカラーリングです。

最新のW230の車両価格は66万5500円（消費税込）となっています。