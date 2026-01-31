＜ディズニー・パルパルーザ＞“ミニーのファンダーランド”で東京ディズニーランドがピンクに染まる！
東京ディズニーランド®で1月14日（水）〜3月2日（月）まで開催されているスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」。ミニーマウス（以下、ミニー）が夢に描いた“ポップでキュートな世界”をテーマにした、昼も夜も楽しめるイベントです。
今回は、親子で行くときに知っておきたい見どころや楽しみ方をたっぷりご紹介します。
パーク全体が“ミニーカラー”に
パークに足を踏み入れた瞬間から、ミニーの愛らしい世界観でいっぱい。ワールドバザールやエントランス周辺には、ミニーを象徴するハート・リボン・ドット柄のデコレーションがあちこちに飾られるなど、フォトスポットが満載です。
特にシンデレラ城前のミニーのデコレーションは大人気！ たくさんの人が撮影のために列をつくって並んでいたので、子どもと一緒に撮影したいママはお子さんが疲れてしまう前の早めの時間帯に撮影しておくのがおすすめですよ。
他にもシンデレラ城周辺には華やかなフォトスポットが点在しています。列が空いたタイミングを狙ってさまざまな角度から撮影してみてくださいね。
ミニーが主役！ポップで可愛いパレード
このイベントの見どころのひとつが、エンターテイメントプログラム「ミニー＠ファンダーランド」です。
イベントの主役であるミニーをはじめ、ミッキーマウスやドナルドダックなどおなじみの仲間たちが、ポップでカラフルなフロートに乗って登場。フロートは大きなリボンやハート、ドット柄といったミニーらしさがぎゅっと詰まったデザインに目を奪われます。
ディズニーの仲間たちも、みんなドットがあしらわれた衣装で登場。
曲に合わせて自然と手拍子したり、キャラクターに「バイバイ！」と手を振ったりと、親子で一緒に盛り上がれるのも魅力のひとつ。ミニーの世界に入り込んだような気分で、家族みんなが一体となって楽しめるパレードです。
甘くて可愛いストロベリーづくしのメニュー
トゥーンタウン内にある「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」では、期間限定でストロベリーを使った新メニューが堪能できます。
ハートのリングシュー（ストロベリー）のなかにはなめらかなクリームと、果肉感のあるストロベリーソースが入っていました。シュー生地は軽くてふわっとした食感で、甘さがくどくないのも◎。
鮮やかなピンク色のスパークリングドリンク（ストロベリー＆ライチー）は、果肉入りのストロベリーソースの甘酸っぱさがたまりません。ミニーがデザインされたカップもおしゃれで、思わず写真に収めたくなる一杯です。
身につけるだけで気分が上がる、限定グッズも充実
パルパルーザの期間中は、ミニーの世界観をそのまま持ち帰れる限定グッズも登場しています。
耳の部分がハート型になったカチューシャや耳にポンポンが付いたキャップは、ミニーの愛らしさをそのまま表現したようなデザイン。
「ハートフルリング」は、中にビーズが入っていて、振るとカシャカシャ音が鳴ります。ショーやパレードの際、音楽に合わせて振るのもいいですね。別売りの「ぬいぐるみチャーム」をつけても素敵ですよ。
暗くなってからのお楽しみも
シンデレラ城の裏にあるミニー像も、薄暗くなってくるとライトアップされます。
夜になると、ランプポストの上部がハート型のステンドグラス仕様になるなど、昼とは違ったロマンチックな雰囲気も味わえます。
暗くなってきたときに楽しめる身につけアイテムとしておすすめなのが、ミニーデザインの「光るブレスレット」。アクセサリー好き、光るおもちゃが好きな子どもがいるご家庭は、要チェックアイテムですよ。
昼とは別世界！幻想的にきらめく「ファンダーナイト」演出
見逃せないのは、パルパルーザのイベントで初となる夜の環境演出「ファンダーナイト」がシンデレラ城前で行われること。
シンデレラ城を舞台に、美しいプロジェクションマッピングが映し出される演出は、幻想的でロマンチックな雰囲気たっぷり。
さらにファンにとって見逃せないのが、「ベリー・ベリー・ミニー！」や「ミニー・ベスティーズ・バッシュ！」など、ミニーが主役だった過去のパークイベントを振り返ることができる構成になっている点です。
レッドやブラック×ホワイトのドット柄などで華やかに彩られたシンデレラ城は、夜の暗闇のなかでも一段と存在感を放っていました。
ブルー×ピンクの、クールさと可愛らしさを合わせ持ったカラーリングも登場します。これまでとは違う雰囲気のお城は、初めて見る子どもにとっては新鮮に……そして、ママにとっては懐かしさと新しさを同時に感じられるかもしれません。親子で同じ景色を見ながら、思い出がまたひとつ増えていく……そんな時間を楽しめる演出になっています。
ミニーの魅力がぎゅっと詰まった「ディズニー・パルパルーザ」
「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」は、昼は楽しいパレード＆フォトジェニックな装飾があり、夜も幻想的なショーの演出と、1日中楽しめるポイントがたっぷり。ミニー好きはもちろん、この機会でしか味わえないキュートな東京ディズニーランドをぜひ家族で堪能してみてくださいね。
【おまけ】今だけ！世界一周の船旅にグルートが登場
実は6月28日（日）までの期間限定で「イッツ・ア・スモールワールド」のアトラクション内に、映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』でおなじみのグルートが登場しているんです。東京ディズニーリゾートのアトラクションに、マーベル・スタジオのキャラクターが登場するのは初めてとのこと。
グルートが、マーベルの仲間たちと一緒に地球でバケーションを楽しんでいる様子が描かれていて、「ここにもいる！」、「さっきとポーズが違う」と、グルートを探しながらいつもと違った雰囲気で世界の船旅が楽しめますよ。こちらもお見逃しなく！
