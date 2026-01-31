「日本はもう我々を見ていない」U-23韓国が格下“108位”に敗戦で母国メディア落胆…日本との“格差拡大”を強調「ソン・フンミンがいなければ何もない」
U-23韓国代表は現地１月23日、U-23アジアカップの３位決定戦でベトナムにPK戦の末に敗れた。この結果について母国メディアが分析し、同大会で優勝した日本を引き合いに出して現状を嘆いた。
FIFAランキング22位の韓国が同108位のベトナムに敗戦。格下相手に勝ち切れなかったが、韓国『OSEN』は、「成人代表レベルでも日本が韓国を上回っている現状」とし、A代表戦では日本相手に３連敗しており、韓国は直近３試合で日本に７失点を喫しながら１得点も奪えていない状況も説明した。
続けて、「韓国サッカーはソン・フンミンのような特出したスターに依存している。そのような選手すらいなくなれば、スターが存在しない」と指摘。「過去に韓国サッカーを恐れていた日本が、今では韓国を眼中にも置いていない。アジアを制覇した日本は今や世界の舞台を見据えている」とした。
また、「韓国のサッカー選手は約11万人で、日本の84万人の8分の1の水準だ。サッカーチームも日本が15倍以上多い。有望株の数の差は競争力に直結する。日本は世代を超えて成果を上げているが、韓国は大会ごとに揺れる。特出したスターに依存する構造だからだ」との日本メディアの記事を紹介し、両国の差を強調した。
韓国の構造的問題と日本との格差拡大。韓国サッカー界にとって深刻な課題として大きく取り上げられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「アジア最強は日本」「狂っている」"８−０"の日本に韓国メディアが戦慄！「強すぎる」
