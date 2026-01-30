【PG UNLEASHED 1/60 νガンダム】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年1月31日 価格：66,000円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約370mm（フィン・ファンネル装備時約557mm）

今回、怒涛の3本構成でレビューをお届けしているガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」。本稿では後編【ロールアウト編】として、前編【フレームビルド編】、中編【装甲・装備編】編での組み立てを経て完成したνガンダムのディテールや各部のギミック、ポージングをご紹介します。

「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」は、ガンダム史上初となったオリジナル劇場作品『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』に登場するモビルスーツです。一年戦争で連邦軍のエースパイロットとなったアムロ・レイが自ら開発に携わり、シャア・アズナブルによる小惑星アクシズの地球落下作戦を阻止するべく出撃します。

一年戦争後、反地球連邦政府組織エゥーゴに所属したシャアと、同組織に同調して地球で活動するカラバに合流したアムロは共闘することになりましたが、シャアは意地でも地球に居続ける政治家たちと地球で悶々とするライバルだったアムロの情けない姿を見て落胆。地球に住むものを追い出すために小惑星アクシズを地球に落として寒冷化させる作戦を立案して実行に移します。

【アムロとシャア、最後の戦いへ】

アムロが自ら設計したνガンダムがロールアウト

コックピット周辺の材質を変えたため重量が3kg減ったという

それを知った地球連邦軍は阻止作戦を展開。万全の状態のアムロと戦いたいシャアが、AE社を通じて裏から手を回すことで、”サイコ・フレーム”という新技術が地球連邦軍に供与されます。エンジニアたちはそれをすぐさま導入してアムロと共に開発を進めていた「RX-93 νガンダム」のコックピット周辺の構造材として採用します。

【ガンダムとして初の装備】

フィン・ファンネルを装備

地球連邦軍のロンド・ベル隊の活躍によって、落下中のアクシズは半分に割れたものの、後ろ半分はなおも落下コースをたどります。アムロとシャアはそんなアクシズの上で激闘を繰り広げ、シャアは脱出ポッドで離脱を試みるもアムロに捕獲されてアクシズを押し返そうとするνガンダムのサイコ・フレームと共に共振現象を呼び、人類の意思を集中させてオーバーロード状態に。そして未知の力が発生してアクシズは引き上げられ、彼方へ飛び去っていきました。

【アクシズを押し返すνガンダム】

サイコ・フレームが共振、オーバーロードして未知の力を発生

ガンダムシリーズ屈指の人気機体「νガンダム」がガンプラ45周年のアニバーサリーアイテムとして「PERFECT GRADE UNLEASHED」というガンプラの最高峰ブランドからキット化されました。νガンダムとしても初の1/60スケールでのキット化ということもありその注目度もとても高いものとなっています。

νガンダム本体だけでも全高約370mm、フィン・ファンネル装備時には約557mmにもなる超ド級キットとして登場したこのキットはアニメーション設定を踏まえた上で内部メカフレームを構築、緻密で凝縮されたディテールと各部装甲のハッチ開閉や新たなギミックを満載してガンプラとしての魅力を最大限に発揮しています。

【パッケージ画像】

左「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」／右「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」

【初の1/60スケールでのキット化】

ガンプラが45年積み上げた技術を集約して組み立てやすさにも配慮しています

フィン・ファンネルは大型の装備、それを1/60スケールでギミックも設定を超えて実現しています

ニュー・ハイパー・バズーカも新たにサポートアームが用意されました

【別売のLEDユニットで各部が発光】

2026年1月31日発売 15,400円

今回、組み立て説明書に準じる形で、別売りのLEDユニットの組み込みも含め組み立ててきました。ランナー数は怒涛の79枚！ キットの組み立ての様子は掲載中の前編【フレームビルド編】／中編【装甲・装備編】をお読みいただければと思います。本記事では、後編【ロールアウト編】として完成後の姿を詳細にお届けします。

(C)創通・サンライズ