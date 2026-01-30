【葬送のフリーレン】第2期Blu-ray＆DVD第1巻は4月15日（水）発売！ 描き下ろしジャケット公開
毎週金曜日に放送中のTVアニメ『葬送のフリーレン』。第2期のBlu-ray＆DVD第1巻の発売が4月15日（水）に決定。マッドハウス制作による描き下ろしジャケットと、アベツカサ先生描き下ろしミニ色紙のビジュアルが公開された。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3200万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、いよいよ1月16日より毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送中。
そして『葬送のフリーレン』第2期のBlu-ray&DVD第1巻が4月15日（水）に発売決定。さらに、新規描き下ろしのジャケットビジュアルとアベツカサ先生描き下ろしミニ色紙イラストが公開された。
第1期でも多くのファンに大好評だった、フリーレンたちの旅の物語を何度も楽しめるTVアニメ『葬送のフリーレン』のBlu-ray&DVD。その『葬送のフリーレン』第2期のジャケットも、第1期に引き続き初回生産限定でアニメ制作スタジオ・マッドハウスによる描き下ろし。第1巻のジャケットビジュアルは、楽しそうに魔導書を読むフリーレンの姿。魔導書や地図が散らばった部屋で明かりを灯し、魔導書に読みふける楽しげなフリーレンの表情が描かれている。
また、こちらも第1期に引き続き各巻の初回生産限定の封入特典となる「アベツカサ先生描き下ろしミニ色紙」には、先週1月23日に放送された第30話「南の勇者」をほうふつとさせる構図。かつて ”人類最強” と称された ”南の勇者” と、ヒンメルたちと出会
う前のフリーレンが背中合わせで描かれている。
そして他にも、公式デフォルメミニキャラを手がけるめばち氏描き下ろしステッカー、ポストカード5枚セット、特別対談などを掲載した24Pブックレットなどが初回生産限定特典として封入される豪華仕様になっている。
『葬送のフリーレン』第2期 Vol.1初回生産限定版 Blu-ray&DVDは、2026年4月15日（水）に発売。只今予約受け付け中だ。
『葬送のフリーレン』第2期は、毎週金曜よる11時日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送中（※放送時間は変更になる場合があります）。
