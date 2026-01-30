1月30日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】ライブ鑑賞中の笑顔SHOTなども公開

浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「ステージ上の皆様はもちろんのこと、卓のスタッフさん達など、とにかく全ての人がたったひとつの事に全力で向かう姿が沁みました」とコメントし、美しいデコルテが際立つオフショルダーのワンピース姿の全身ショットや、東京ドームの客席でライブを楽しむ様子などを公開。

続けて、「そして、、！」「ただいま、今年の『周年month』につきまして、座席表などの詳細が発表されました」「宜しくお願いいたしますっ」「#ayujapantour2026」と、自身が開催するライブについても綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「超可愛い」「カッコよすぎ」「メイク可愛い」「セクシー」「美しい」「とっても素敵」などの反響が集まっている。

デビュー27周年を迎えた現在も精力的な活動を展開する浜崎。投稿でも触れていたライブツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A(ロゴ) -Scapegoat-」は、4月8日に有明アリーナにて行われる東京公演を皮切りにスタートする。

画像出典：浜崎あゆみオフィシャルInstagramより