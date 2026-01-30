野球のまち阿南に、うれしい春のたよりが届きました。



3月に開幕する「センバツ高校野球大会」の出場校を決める選考会が1月30日、大阪市で開かれ、阿南光高校の2年ぶりとなる甲子園出場が決まりました。



（選考委員会）

「四国地区の選出校と選考経過について報告します。1校目は英明高校、2校目に阿南光高校を選出しました」



選考会で阿南光高校の名前が呼ばれると、ライブ配信を見ていた校長らが喜びを分かち合いました。





（阿南光高校・織野明弘 校長）「第98回、選抜高校野球大会への出場が決定したことを報告します」阿南光高校は前身の新野高校を含め、春夏通じて5回目の甲子園出場、センバツはベスト8まで勝ち上がった2024年以来、2年ぶり3回目です。（阿南光高校・佐藤柊平 主将）「代表として、阿南光らしい最後まで諦めないプレーを一生懸命、胸張ってがんばっていきたい」2024年、秋の四国大会では決勝で香川の英明に敗れたものの、準優勝の成績を収め、四国から2枠のセンバツ出場が確実視されていました。（阿南光高校・小田拓門 投手）「ホッとして、これまでみんなと一緒にがんばってきたので、聞いた瞬間うれしさでいっぱいだった」「甲子園で活躍して、有名な選手になりたい」（阿南光高校・佐藤柊平 主将）「今まで支えてくれた方々に感謝の恩返しできるように、これから日々全員で練習に励んでいきたい」春の甲子園センバツ高校野球大会は、3月6日に組み合わせ抽選がおこなわれ、19日に開幕します。「阿南光、勝つぞおー」