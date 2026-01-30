この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

プロ野球・岩嵜翔も絶叫！豪速球を妨げる全身の歪みの原因とは

関節ケアの第一人者、角田紀臣氏のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【放置は怪我の原因に】足首の関節ズレが全身の捻れを引き起こしていた!?【岩嵜翔さん】」を公開しました。プロ野球選手の岩嵜翔氏をゲストに迎え、下半身の関節のズレが投球パフォーマンスに与える影響を解説しています。



動画ではまず、角田氏が岩嵜氏の身体の状態をチェック。一見すると筋肉の付き方は綺麗でバランスが取れているものの、仰向けになった際に右の足首が外側にねじれている点を指摘します。角田氏によると、この足首のねじれが原因で身体の安定感が失われている状態だといいます。



角田氏はこの状態を「くの字バランス」と説明。右足首のズレをかばうために左膝に無理がかかり、さらにそれをカバーしようと右の股関節がずれるという、連鎖的な不調が起きていました。実際に各部位を触診すると、岩嵜氏は膝や股関節に強い痛みを感じ、思わず声を上げます。



その後、足首、膝、股関節の順に関節のズレを整える施術を実施。施術後には、力が入らなかった内転筋に力が入るようになり、岩嵜氏も「全然違います」と驚きの表情を見せました。



角田氏は、関節がずれていると鍛えた筋肉のエネルギーが分散してしまうと解説。今回の施術により、本来失われていた下半身のエネルギーが上半身に伝わるようになり、パフォーマンスの向上につながると説明しました。自身の身体のバランスを見直すきっかけとなる動画です。