【G17-19】スペースXが「ファルコン9」でスターリンク衛星25機を打ち上げ

スペースXは日本時間2026年1月30日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星25機を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-19）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年1月30日 2時53分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink V2 Mini 25機（Starlink Group 17-19）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1082）は今回が19回目の飛行で、これまでにUSSF-62、OneWeb Launch 20、NROL-145、そしてスターリンクミッション16回に使用されたと説明しています。打ち上げ後、第1段ブースターは太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」への着艦に成功しました。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

スターリンク衛星は、打ち上げ後しばらくの間、列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ スターリンク衛星の世代別打ち上げ推移（Credit: sorae編集部）】

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

関連記事ロケット打ち上げ情報参考文献・出典SpaceX - Starlink MissionSpace Launch Schedule - Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-19