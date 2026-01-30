【G17-19】スペースXが「ファルコン9」でスターリンク衛星25機を打ち上げ
スペースXは日本時間2026年1月30日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星25機を所定の軌道へ投入しました。
スターリンク（Starlink）とは？ 4万機以上の衛星計画、天体観測への影響を解説
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-19）
・ロケット：Falcon 9 Block 5
・打ち上げ日時：日本時間 2026年1月30日 2時53分
・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）
・ペイロード：Starlink V2 Mini 25機（Starlink Group 17-19）
スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1082）は今回が19回目の飛行で、これまでにUSSF-62、OneWeb Launch 20、NROL-145、そしてスターリンクミッション16回に使用されたと説明しています。打ち上げ後、第1段ブースターは太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」への着艦に成功しました。
スターリンクトレイン観測の参考
【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）
スターリンク衛星は、打ち上げ後しばらくの間、列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。
