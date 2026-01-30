ケーキ6個で1350円―。東京・葛飾区の洋菓子店で購入したケーキの価格に、Threadsで驚きの声が殺到しています。投稿したのは1児の母である、さいねさん（@saishoayane）。「ええー！これで1350円？！」「安いっ！！」「コスパ最高」など、美味しそうなケーキと価格のギャップに、多くの人が反応しました。



【写真】実際に購入したケーキ 6個でなんと…1350円！

このケーキセットを購入したのは、実は以前からThreadsで見かけていたお店に関する投稿がきっかけだったといいます。価格の安さが気になり、実際にお店まで2時間ほど電車を乗り継いで足を運ぶことに決めたそうです。店内に入ってまず目に入ったのは、破格の値段表示。金額を見た瞬間の率直な気持ちを、さいねさんはこう振り返ります。



「東京・葛飾区にある『ピノキオ洋菓子店』というお店で、10時の開店とほぼ同時くらいに伺いました。300円を超える商品が見当たらなく、『安っ！！』と思わず声が出ましたね。『昔から安かった』とThreadsのコメントで見た気がします。あまりの安さに何個買おうか迷いましたが、とにかく自分が好きな物を詰め合わせました」



購入後も行きと同様に電車と自転車を使って帰宅したところ、箱を開けてケーキの状態が「そのまま」だったことに驚かされたそう。隙間なくぴったりと箱に収まり、潰れることもなく綺麗に詰められたケーキに感動したといいます。



「第一声は、『え、全く崩れてない…！』でした。電車で2時間近く、自転車で10分ほどかけて帰ったのに…」



購入したケーキは、娘さんと一緒に夜ご飯のデザートに食べたそう。実際に食べてみた感想について、「価格以上の満足感があった」と語ります。



「一般的なお店で売られている商品の半分の値段で買えるなんて考えられませんでした。格別なおいしさというよりは、安定した昔ながらのおいしさで、懐かしさを感じました。今時のふわふわスポンジや滑らかなクリームを想像すると少し違うのかもしれません。特においしかったのは、スライスされたいちごが乗ったババロアです。ババロア自体はあまり食べたことがなかったのですが、食感もお味も優しく、次回も必ず買いたいと思える一品でした」



投稿後の反響は大きく、コメント欄は質問であふれました。



「ほぼ全員から、『どこのお店！？』と聞かれました。地元の方からも『知らなかった』というコメントがありましたね。特に驚いたのは、海外の方からのコメントも多かったことです。世界がこのお店を認知してくれたことが嬉しかったです」



物価高が続く日常において、今回のお店との出合いは強く印象に残ったと話します。



「コンビニと同じくらいの価格で本格的なケーキが食べられることに感動しました。交通費はかかっていますが、それでも近場で買うより安く済むかもしれません。こじんまりとした商店街で、“古き良き”雰囲気を感じさせてくれるお店なので、いつまでも残ってほしいです」