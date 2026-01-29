この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ考察系YouTuberの「トケル orz」が自身のYouTubeチャンネルで「【リブート】第２話ドラマ考察 10億円の犯人は、早瀬陸の母！夏海から全てを聞いていた！ TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開。動画では、TBS日曜劇場『リブート』に登場する主人公・早瀬陸の母親である良子が、作中で鍵となる「10億円」を隠し持っている張本人ではないかという考察を展開。息子を信じる一方で、亡くなった嫁・夏海に対して不自然な態度をとる良子の言動から、その真相に迫っている。



動画でトケル氏はまず、良子の立場に注目する。息子・陸が妻の夏海を殺害したと疑われている状況にもかかわらず、姑である良子が夏海を一切悪く言わない点について「おかしくないですかね？」と疑問を呈した。この不自然さから、トケル氏は「実は良子は夏海と組んでいる」という可能性を提示。「10億円盗んだ人間が合六のそばに居続けるわけがない」と述べ、事件の裏にいる黒幕が別にいると推測する。



良子の具体的な言動として、まず左半身が不自由である設定に触れる。階段から落ちたという本人の説明に対し、トケル氏は「その理由に秘密があるのかも」と指摘。さらに、逃亡中の息子・陸に協力する姿にも着目。「『逃げる』という行動をとった息子のことを疑ってもおかしくない」にもかかわらず、微塵も疑いを見せない母の姿は、単なる家族の絆だけでは説明がつかないと分析した。また、夏海から店の運転資金を借りていたことを陸に隠していた事実も重要なポイントだとする。店主である陸が金の流れを把握していないのは「かなりおかしい」とし、良子と夏海が計画的に何かを隠していた可能性を示唆した。



トケル氏は、これらの状況証拠から「良子は何かを知っているけど隠している」と結論付ける。夏海が遺したとされる日記の内容と、良子の不可解な言動。果たして、彼女は10億円の行方と事件の真相を知る重要人物なのか。今後の展開から目が離せない。