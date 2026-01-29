貝印が展開するビューティーツールブランド〈KOBAKO〉から1月28日に「ヘアスムースブラシ（インバス）」を発売した。

現在好評を得ている「ヘアスムースブラシ（スーパーソフト／ソフト／ハード）」に加えてインバスでの使用に特化したアイテムを発売する。既存のハードより更に硬く長いピンを採用することで、頭皮にしっかりアプローチ。また、真ん中5列のピンの長さが短いことで頭のカーブにフィットしやすい構造になっている。シャンプー時のブラシとしての使用やインバスでのマッサージ、トリートメントを馴染ませる際にも使える。毎日の疲れを癒すバスタイムに、心地よいヘアケアを楽しんでほしいという。



「ヘアスムースブラシ（インバス）」

「ヘアスムースブラシ（インバス）」は、プロテクションピンを使用した、インバスに特化したヘアブラシ。従来のブラシに比べて長く、硬いピンを採用することで頭皮へしっかりアプローチする。シャンプー時のブラシとしての使用はもちろん、インバスでの頭皮のセルフマッサージやトリートメントを馴染ませる際に最適な1本になっている。お花型のくぼみに指を置くことでブラシが安定する。使用後は丸洗いでき、いつでも清潔に使える。

プロテクションピンとは、ピンを約0.8mm間隔で植毛しているため、摩擦が少なく絡んだ髪もなめらかにブラッシング。ピン先は球状で、頭皮を傷つけにくく、ここちよく刺激を与える。

［小売価格］3080円（税込）

［発売日］1月28日（水）

貝印＝https://www.kai-group.com